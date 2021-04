Résumé et objectifs de l’Atlético de Madrid

22/04/2021

À 21:11 CEST

Sebastian Vargas Rozo

Beaucoup de doutes, beaucoup de voix, plus de questions que de certitudes, mais L’Atlético de Madrid continue de faire son truc. Après avoir passé la tempête de résultats, l’équipe de matelas est revenue pour en ajouter trois à la maison, cette fois contre Huesca avec le 2-0 qui les renforce plus que jamais dans le leadership de LaLiga à six jours de la clôture du championnat, prenant un peu de marge avec ses concurrents le Barça et le Real Madrid.

AU M

SDH

Athlète de Madrid

Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi (Chameau, 88 ‘); Carrasco (Kondogbia, 85 ‘), Herrera (Dembélé, 75’), Koke, Saúl (Felipe, 90 ‘); Correa (Torreira, 85 ‘), Llorente.

SD Huesca

Alvaro; Insua (Borja García, 85 ‘), Pulido, Siovas; Escriche, Doumbia, Mosquera (Galán, 63 ‘), Rico, Gómez (Pedro López, 85’); Rafa Mir (Sandro, 64 ‘), Okazaki (Ferreiro, 64’).

Buts

1-0 M. 38 Correa. 2-0 M. 82 Carrasco.

Arbitre

Munuera Montero (andalou). TA: Giménez (65 ‘), Saúl (82’).

Incidents

Metropolitan Wanda. Jour 31. Porte fermée.

Pour le duel contre la Huesca Diego Simeone a continué sans pouvoir compter sur ses principales armes offensives: Joao Félix et Luis Suárez. En théorie, les deux pourraient être pour le lendemain contre l’Athletic, mais l’entraîneur argentin a dû les remplacer à nouveau, et il a tiré le plan qu’il avait déjà utilisé contre Eibar: Ángel Correa et Marcos Llorente comme attaquants très mobiles. Le 5-0 du week-end, avec un doublé par les deux, prévoyait de répéter des choses positives.

Bien que devant Je m’attendais à une société sportive de Huesca avec des dents acérées et un couteau à la main. La chute contre Alavés les a laissés, une fois de plus, compromis dans la zone de relégation. Sa vision dans la dernière ligne droite du tournoi est d’oublier le contexte et d’essayer d’accumuler des points dans le sac. Faire face au chef pouvait être un état d’esprit que Pacheta était prêt à rechercher. C’est pourquoi ils ont commencé à rôder dans la région de Jan Oblak.

Pas même cinq minutes se sont écoulées lorsque le Slovène a sorti la cape du héros pour une promenade à travers la Wanda. Siovas, à peine à un mètre de son humanité, a reçu un rebond dans la zone et a accroché une volée Cela a forcé un tronçon monumental du gardien de but du matelas. Secousse majeure pour se réveiller.

Bien que s’il pleuvait là-bas, de l’autre côté, cela ne se dégageait pas non plus. Álvaro Fernández, le remplaçant d’Andrés dans le but de Huesca, a également dû montrer ses qualités avant une double opportunité très claire de l’Atlético. D’abord avec Carrasco, qui contrôlait la zone et tirait bas pour toucher la jambe du gardien de but. Puis avec le rebond, Saúl est venu par derrière comme un train à des heures impaires et a terminé avec violence de sorte que le ballon a touché le visage d’Álvaro et est allé dans le coin. Un bon gardien les arrête avec n’importe quoi.

Le siège local s’est poursuivi, Carrasco et Herrera atteignant constamment l’objectif de Huesca. Le Mexicain en avait un très clair qui était fait avec un chapeau de style mariachi, annulant la marque et cherchant un espace dans la zone pour libérer un pied gauche qui est allé très large. Le prix était proche.

Et il est arrivé après une demi-heure de jeu, presque à la limite du reste, avec les deux hommes de confiance de SImeone dans la zone offensive. En l’absence de Joao et Suárez, la connexion Llorente-Correa s’est une fois de plus habillée comme mortelle. Une passe de l’Espagnol a conduit à l’excellent contrôle avec l’extérieur de l’Argentin, la feinte dans la zone pour faire sortir Insua de lui et un tir du gaucher qui, bien que rebondi sur Pulido, n’a pas enlevé l’addition d’un score qui fait vous sautez du siège. 1-0 et un Atlético enhardi qui est allé aux vestiaires comme ça.

Pour la seconde période, c’est l’équipe rojiblanco qui est sortie avec un départ furieux, qui a essayé avec Koke d’augmenter l’avantage quelques secondes après son retour sur le terrain. La très bonne étendue d’Álvaro a fini par étouffer le cri de but, qui ne viendrait pas non plus dans les moments ultérieurs. Le jeu et les émotions se sont calmés, avec un Atlético qui a conservé la victoire sans trop de pression et une Huesca nageant dans le ciment, trop épaisse pour créer des chances.

Pacheta a tenté de mettre la main dessus, donnant l’entrée à trois titres: Galán, Ferreiro et l’exculé Sandro. C’étaient de bonnes minutes, mais pas assez pour violer Oblak. Simeone, qui a fait de même avec l’entrée de Dembélé, a eu la chance d’augmenter son avantage. Llorente s’est de nouveau habillé en assistant et, après s’être rétabli dans la région de Huesca, il l’a servi à Carrasco pour condamner le match avec 2-0..

La victoire met les hommes de Simeone avec 73 points dans le tableau, inaccessible pour l’instant pour les poursuivants, mais avec le duel contre le Barça repeint au calendrier. Huesca, quant à elle, est toujours à la recherche d’un salut insaisissable, clôturant la journée dans des lieux de relégation avec 27 unités.