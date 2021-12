Résumé et objectifs de l’Atlético

12/04/2021

Le à 20:48 CET

Alba López

L’Atlético a fait naufrage avant d’entamer son « Tourmalet » particulier (Porto, Real Madrid et Séville). Et il l’a fait de la pire des manières, se laissant tracer dans les dernières minutes par un Majorque qui a flairé le sang et a tout donné. Les buts de Russo et Kubo ont fait le miracle vermillon. Avant, Cunha avait dépassé les rojiblancos. Simeone a réservé Luis Suárez pour le match vital de mardi en Ligue des champions, où les rojiblancos risquent leur vie.

AU M

MLL

Sportif

Oblak ; Llorente, Savic, Felipe, Lodi ; Correa (Luis Suárez, 71′), Kondogbia, Koke, De Paul (Joao Félix, 60′); Griezmann (Lemar, 60′), Cunha (Vrsaljko, 71′).

Majorque

Reine; Maffeo, Valjent, Russo, Jaume Costa ; Baba (Fer Niño, 83′), Galarreta (Battaglia, 74′) ; Antonio Sánchez (Kubo, 74′), Kang-In Lee (Sedlar, 85′), Dani Rodríguez; Abdon (Ange, 74′).

Buts

1-0 M. 67 Cunha. 1-1 M. 80 Russo. 1-2 M. 90 Kubo.

Arbitre

Martínez Munuera (Comité Valencien). TA : Felipe (80′) et Lodi (84′) / Galarreta (13′), Maffeo (44′), Baba (66′), Russo (84′) et Reina (89′).

Incidents

Métropolitain. 51 009 spectateurs.

Cholo s’est remis de son livret 4-4-2 pour affronter Majorque. Et la grande nouveauté dans le onze de l’entraîneur était Cunha, qui a fait ses débuts après le bon match qui a eu lieu lors de la dernière journée contre Cadix. Le Brésilien n’a pas déçu en formant attaque en couple avec Griezmann. Il s’est continuellement offert à ses coéquipiers et sa mobilité a causé beaucoup de problèmes à la défense Vermillon. Ce sont les deux premières occasions sans faute de l’Atlético. Mais il lui manquait d’abord un numéro de pied pour décrocher le centre de Koke au filet, puis il manquait de but contre Reina. Comme Lodi, qui a pardonné un heads-up avec le but.

La La blessure de Savic après dix minutes de jeu était une cruche d’eau froide pour Siméone. L’arrière central monténégrin s’est cassé dans une course en arrière et laisse l’Atlético bas dans la rangée arrière pour Porto. Mario Hermoso était la solution d’urgence. Si Giménez ne récupère pas d’ici mardi, l’ancien joueur de l’Espanyol pourrait débuter à l’Estadio do Dragao. L’autre option serait de retarder la position de Kondogbia, ce que Cholo a déjà fait avec parfois de bons résultats.

Le départ de Savic du terrain a fini par affecter l’Atlético, qui a vu Majorque générer jusqu’à trois occasions dans la dernière ligne droite de la première mi-temps. Deux d’entre eux portaient la signature du délicieux Kang In-Lee, qui profite de son séjour sur l’île. Pendant ce temps, Oblak quittait son arrêt tous les après-midi pour la vidéothèque et Abdon frôlait le but après un beau jeu de Dani Rodríguez, l’un des footballeurs les plus sous-estimés de toute la Première Division.

Après la pause, l’anxiété a presque mangé le matelas. Des arrivées dans la région majorquine ont suivi, mais il a fallu toucher au but. Simeone l’a vu et a décidé de passer à l’action en faisant entrer Joao Félix et Lemar. Les deux sont revenus après une blessure et une inactivité a été notée. Malgré cela, l’équipe a fait un pas en avant résultant en le balsamique à la fois de Cunha avec 20 minutes restantes. Le Brésilien a raté le premier tir mais a réussi à marquer depuis le sol en utilisant la ressource de la plante du pied. Il doit une bière à Correa, qui lui a servi le but sur un plateau d’argent.

Alors Simeone voulait clore le jeu avec les changements. Et tout s’est passé dans l’autre sens. En raison d’un échec de Mario Hermoso dans la marque dont il a profité Russo attacher la tête et un tour de Kubo avec le temps déjà écoulé qui a certifié le retour de Majorque et est de mauvais augure pour la visite à Porto.