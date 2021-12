Résumé et objectifs de l’Èbre

30/11/2021 à 23:16 CET

Le Celta de Vigo a affirmé le poids de la logique et a battu le Club Deportivo Ebro par un glissement de terrain au premier tour de la Copa del Rey, pour lequel il est entré dans le deuxième tour après un match dans lequel il était de loin supérieur à l’équipe de Saragosse.

EBR

CEL

Èbre

Rubén Cebollada; Sarriegi (Iñaki Santiago, 58′), Meseguer (Jorge Pérez, 58′), Jorge Adán (Ballesteros, 73′), Ayoze, Nahuel; Nando Quesada, Abel Suárez, Miguel Díaz (Sola, 58′) ; Chárlez et Altube (Marvin, 66′).

celtique

Rubén Blanco ; Hugo Mallo (Veiga, 61′), Domínguez, Murillo, Fontán; Bon Yokuslu (Nolito, 61′), Tapia; Solari, Baeza, Cervi (Kevin Vázquez, 61′); et Galhardo (Santi Mina, 24′) (Brais Méndez, 70′).

Buts

0-1 M. 32 Santi Mina. 0-2 M.43 Solari. 0-3 M.54 Cervi. 0-4 M.58 Cervi. 0-5. M.92 Fontan.

Arbitre

Mateu Lahoz (Valencien). TA : Charlez (41′).

Incidents

La Romareda. 4 500 spectateurs.

L’équipe galicienne, qui comme d’habitude dans ce type d’événement, a donné des opportunités aux moins communs, a pu avec l’enthousiasme et l’envie de l’équipe aragonaise qui a joué quelques bonnes minutes au début, mais à laquelle le premier but étranger a miné son illusion et cela l’a affecté psychologiquement car désormais il n’était plus capable de répéter ce bon match.

Le début du match a présenté un Ebro courageux et audacieux qui cherchait le but rival et qui s’est bien défendu sans retarder les lignes et sans être débordé.

Le Celta a déplacé le ballon à la recherche d’écarts mais l’équipe pratique, bien placée, n’a laissé aucune option et, à l’occasion, a volé le ballon mais leurs contres n’ont pas pu atteindre la surface de l’équipe galicienne car ils sont morts dans leur voisinage.

Au cours de la première demi-heure, il ne s’est pratiquement rien passé, à l’exception d’un tir de Thiago Galhardo ajusté au poteau une minute et demie après le début du match, ce qui était une bonne nouvelle pour les locaux.

Cependant, à partir de là, les hommes d’Eduardo « Chacho » Coudet ont mis une vitesse de plus dans le match et Miguel Baeza aurait pu ouvrir le score à la 31e d’une reprise de volée à bout portant qui a sauvé le but local Rubén Cebollada.

Une minute plus tard, le premier de la nuit arriva dans un centre mesuré de Franco Cervi qui pointe au poteau Santi Mina Il était à peine sur le terrain depuis huit minutes après avoir remplacé Galhardo, qui a dû abandonner en raison de problèmes physiques.

Le Celta est passé en mode Première Division et dans le 34e, un Cervi actif a terminé le poteau et lorsque l’équipe de Saragosse a semblé avoir besoin de repos comme l’eau de mai pour couper le rythme de son rival, le deuxième de l’équipe de Vigo est arrivé, dans le 43e, qui était à la fois de la nuit, après un superbe contrôle ciblé d’Augusto Solari et un tir encore meilleur de l’extérieur de la surface.

L’équipe de Vigo n’a pas baissé le piston et, lentement mais sûrement, le jeu a mûri pour clore le match dans les premières minutes de la deuxième période avec deux buts de Franco Cervi aux minutes 54 et 58 qui ont fermé toute possibilité de surprise. José Fontán a complété la victoire dans la prolongation avec le cinquième dans la dernière seconde car il n’a même pas eu le temps de sortir du centre.