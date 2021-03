Résumé et objectifs de Leeds

13/03/2021 Activé à 16:44 CET



Il y a des matchs de football qui rendent les entraîneurs fous et ennuient les fans en général. Le Leeds-Chelsea de la 28e journée du Premier ministre, par exemple, restera un peu dans les mémoires footballistiques: un 0-0 léthargique qui a servi à Thomas Tuchel pour prolonger son invaincu consécutif accumulé (12 depuis son arrivée à Chelsea) et pour confirmer la faible productivité de Marcelo Bielsa face aux ‘Big Six’: cinq défaites et trois nuls.

LIRE CHE Leeds Meslier; Ayling, Llorente, Strujik, Alioski; Roberts, Phillips, Dallas; Raphinha, Bamford (Rodrigo, 35 ‘) (Klich, 79’), Harrison (Costa, 64 ‘). Chelsea Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Chillwell; Kanté, Jorginho; Pulisic (James, 68 ‘), Ziyech (Werner, 69’), Mount (Hudson-Odoi, 79 ‘); Havertz. Arbitre Kevin Friend. TA: Roberts (23 ‘), Alioski (71’), Rodrigo (75 ‘).

Les protagonistes, sans aucun doute, étaient sur les bancs. Tuchel pour maintenir sa séquence et Bielsa pour la perdre. L’Allemand a décidé de briser la ligne de trois et d’en laisser quatre en arrière-plan, bien qu’il la changerait pour la deuxième partie. La ‘Loco’, quant à elle, a subi la blessure de Bamford après une demi-heure de jeu et a dû utiliser Rodrigo Moreno.

À l’intérieur du rectangle, peu de choses à mettre en évidence. Havertz a réussi deux fois en première période, mais son manque de jugement l’a amené à rater les occasions. Tyler Roberts a fait de même dans les environs de Mendy; cependant, son tir est tombé de la barre transversale.

Sans trouver les pistes, Bielsa a voulu mettre la main à donner l’entrée à Klich, et Pour cela, il a retiré Rodrigo. L’Espagnol était entré à la fin de la première partie en remplacement de Bamford, et Il a dû sortir à 10 de la fin avec le visage de quelques amis après la « folie » de Marcelo, auquel rien n’a servi à casser le zéro. Nul, bâille et rien à compter: les deux sont toujours à la même position sur la table.