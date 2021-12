Résumé et objectifs de Leicester

28/12/2021

Adrià Léon

Liverpool impossible de rentrer à la maison cette saison. L’ensemble des Jürgen Klopp il a maîtrisé Leicester des deux côtés mais a laissé l’affrontement ouvert sachant les conséquences que cela implique. Oui Lookman, avec un tir subtil ajusté à la tension au premier poteau, a transformé ce qui aurait pu être un match placide pour les Reds, en un casse-tête qui ni Mané ni Salah ils savaient apaiser.

Leicester

Schmeichel; Castagne, Amartey, Ndidi, Thomas ; Choudhury (Tielemans, 56′), Soumaré, Dewsbury-Hall ; Maddison (Albrighton, 68′) ; Vardy et Iheanacho (Lookman, 56′).

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas ; Henderson (Fabinho, 70′), Fabinho (Milner, 64′), Oxlade-Chamberlain (Keita, 56′) ; Salah, Diego Jota et Mané.

Arbitre

Michel Olivier. TA : / Matip (4′).

Incidents

Match joué au King Power Stadium devant 25 000 spectateurs.

Leicester n’a pas retenu la leçon d’Etihad, qui s’est laissé traquer, avec grand danger, par Liverpool dans les premières minutes du choc. C’était quand même Soumaré le premier à terminer, bien que ses frappes en salle aient été perdues trop haut pour les intérêts des Foxes. Le harcèlement de ceux de Klopp ne s’est pas arrêté, même s’il ne s’est pas transformé par moments. Aidé à les obtenir Ndidi, qui a commis un penalty -très clair- sur Mo Salah. L’Egyptien, étonnamment, ne correspondait pas bien et Schmeichel détourné, bien que le rebond soit tombé sur Salah, qui s’est dirigé de force contre la barre transversale pour garder le 0-0.

Vers la fin de la première demi-heure, une boule suspendue avec musique de Mané a pu certifier, d’emblée, le 0-1, mais la vente aux enchères de Diego Jota, qui est également parti d’une position illégale, a été ruiné par Schmeichel, impérial au départ. Tellement que a encore amélioré sa version après un grave déséquilibre défensif dans sa défense, qui a laissé le tir franc de Salah sur un plateau. Le Danois, avec un temps de réaction plus que correct, a sorti une main exaltée pour empêcher, pour la troisième fois, que Liverpool ouvre la boîte.

Après cette dernière action -pratiquement miraculeuse- de Schmeichel, les Leicester ont visé le leur par l’intermédiaire de leur homme le plus apte, James Maddison, qu’il n’a pu bien définir dans aucune des deux actions où il était bien habilité. Diego Jota il avait le dernier avant la pause, mais sa volée est sortie à gauche du but à domicile.

Le deuxième a commencé avec une erreur flagrante de Mané, qui s’est retrouvé seul face à Kasper Schmeichel mais a envoyé l’un des plus clairs du match dans les nuages, à l’exception du penalty. Les Sénégalais, des plus actifs des rouges après la reprise, il a réessayé après quelques minutes, bien que déséquilibré et de loin aux mains du gardien danois.

Klopp a déploré, sachant le danger que représentait le 0-0, et Leicester l’a montré avec l’exemple le plus simple. Transition rapide vers l’aile gauche de Dewsbury-Hall, filtrage pour le nouveau venu Lookman. Le britannique, sans s’énerver, termine sans problème, s’accrocher à Van Dijk et placer le ballon au poteau court, le moins visible pour la position d’Alisson.

La réaction de Liverpool elle était timide, à tel point qu’il ne tira de nouveau qu’en 81′, avec une belle tête de Diego Jota à la sortie d’un virage. Le Leicester quant à lui, a perdu Maddison sur blessure, mais il était à l’aise et sans souffrir de ce qu’il avait fait lors des phases précédentes du crash, même avec 0-0.

Le besoin de visite des dernières minutes fit reculer les Renards, qui devinrent soulever Schmeichel après avoir arrêté un tir à bout portant de Van Dijk. Liverpool a fini par pendre à la barre transversale locale, mais incapable de trouver un moyen de marquer. Six matchs plus tard, les Reds perdent à nouveau en Premier League. City à six points et Chelsea attend à Stamford Bridge.