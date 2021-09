Résumé et objectifs de Leipzig

28/09/2021 à 23:16 CEST

.

Bruges est en train de devenir l’une des agréables surprises de cette Ligue des Champions et après avoir fait match nul lors de la première journée contre le PSG aujourd’hui, ils ont transformé un tableau d’affichage défavorable contre Leipzig pour remporter le match (1-2) et co-diriger le groupe avec les Parisiens.

J’AI LU

BRU

Leipzig

Gulacsi ; Klostermann, Orban, Simakan (Adams, 79′) ; Mukiele (Gvardiol, 46′), Laimer (Haidara, 46′), Kampl, Szoboszlai (Silva, 58′); Nkunku, Poulsen (Brobbey, 79′), Forsberg

Sorcières

Mignolet ; Clinton Mata, Balanta, Hendry, Nsoki, Sobol (Ricca, 79′) ; Sowah (Van der Brempt, 66′), Rits (Vormer, 79′), Vanaken, Lang ; par Ketelaere

Buts

1-0 M. 5 NKunku. 1-1 M. 22 Vanaken. 1-2 M. 41 Rits.

Arbitre

Vincic (Slovénie). TA : Balanta (87′), Mignolet (96′).

Stade

Arène RedBull. 35 000 téléspectateurs.

En seconde période, l’équipe allemande avait plus de contrôle sur le jeu, mais s’est écrasée avec une bonne organisation défensive et a à peine généré des arrivées.

Leipzig a rapidement pris la tête du tableau d’affichage, à la 5e minute avec un but de Christophe Nkunku, mais Bruges a tenu le pari qu’ils avaient fait depuis le début avec un jeu agressif à haute pression et cherchant à se rendre à la porte le plus tôt possible.

Le devant Charles De Ketalaere c’était un cauchemar pour la défense de Leipzig et le but Pierre gulacsi il a dû intervenir avec plusieurs arrêts avant le tirage au sort.

Le 1-1 l’a marqué, à la 22e minute, Hans vanaken, avec un tir à l’intérieur de la zone pour centrer par Ketalaere dans un jeu qui a commencé par une récupération du ballon dans la moitié opposée.

Bruges gagnait les ballons divisés, Leipzig, bien qu’ayant plus de ballon, parvenait à peine à sortir de sa moitié de terrain et les Belges tiraient davantage au but. La supériorité s’est traduite dans le tableau de bord avec un but de Tapis Ritz, à la minute 41, au centre de Vanaken.

En seconde période, les Bruges ont commencé plus en retrait, ce qui a permis à Leipzig de commencer à avoir des phases de possession plus longues dans la moitié opposée.

Cependant, le chemin du but semblait fermé pour les Allemands, qui ont échoué au centre ou dans la dernière passe. Après une heure de jeu, le plus dangereux avait été un tir au-dessus du but de Nkunku de l’extérieur de la zone.

Brujas en seconde période s’est limité dans la partie offensive à des contre-attaques isolées, dont certaines avec un peu de chance auraient pu cailler.

La meilleure chance de Leipzig, pratiquement la seule, est venue à la 89e minute avec un tir de André Silva devant lequel Simon Mignolet a réagi avec un grand arrêt.