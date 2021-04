Résumé et objectifs de Leipzig

04/03/2021

Activé à 20:58 CEST

Le Bayern Munich a visité Leipzig dans ce qui serait un rendez-vous très difficile pour, d’abord, se confirmer en tant que leaders de la Bundesliga et, en outre, vérifier leur forme physique sans leur chiffre le plus élevé, Robert Lewandowski, blessé avec la Pologne.

Gulacsi; Klostermann, Orban, Upamecano; Mukiele, Olmo (Sorloth, 74 ‘), Adams (Hee-Cha, 82’), Sabitzer, Haidara (Poulsen, 73 ‘) (Konate, 88’); Nkunku, Forsberg (Kluivert, 46 ‘).

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Kimmich, Goretzka (Musiala, 72 ‘); Sané (Javi Martínez, 81 ‘), Müller, Coman (Gnabry, 72’); Choupo-Moting.

Daniel Siebert. TA: Mukiele (26 ‘), Sabitzer (37’), Upamecano (61 ‘) / Kimmich (33’), Hernández (81 ‘).

Journée 27. Red Bull Arena. Porte fermée.

Et la date s’est bien passée grâce à l’intervention de notation de Leon Goretzka, auteur du but qui certifie le leadership et arrive avec l’air dans la poitrine au match aller des quarts de finale de Ligue des champions cette semaine face au PSG.

Les Bavarois savaient que la visite à la Red Bull Arena était une date directe avec le titre de la ligue. Et peut-être que l’importance du duel a rendu son processus très épais, les hommes de Nagelsmann étant incapables de se connecter et le Bayern précipitant les options sans précision.

Tout cela jusqu’à la clôture de la première partie. A 38 ‘, Müller profite de son arrivée sur la ligne de fond pour s’arrêter et chercher le buteur dans la zone. Cette fois, ce n’était pas Lewandowski. Goretzka est arrivé par derrière et, avec la droite, l’a gardé dans le but pour 1-0

Leipzig a essayé d’atteindre après la pause avec Entrée de Justin Kluivert, mais le désespoir et le passage des minutes ont fini par enterrer leurs espoirs devant un superbe Bayern qui a géré les actions e, Il pourrait même augmenter son avantage en ayant un meilleur jugement.