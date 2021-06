Résumé et objectifs de l’Espagne

14 juin 2021 à 23:08 CEST

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

L’équipe espagnole a débuté l’Eurocup 2021 avec un nul qui en savait peu contre la Suède. La Roja a tout fait pour gagner. C’était intense, ça dominait, ça générait du jeu, des occasions… mais ça n’avait pas de but. Morata a été particulièrement infructueux et le gardien Olsen a été le sauveur nordique. Malgré tout, la Suède avait deux coups à gagner avec une pléthore d’Isak.

ESP

POURSUIVRE EN JUSTICE

Espagne

Unai Simón, Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba, Rodri (Thiago, 65′), Koke (Fabián, 85′), Pedri, Ferran Torres (Oyarzabal, 74′), Morata (Sarabia, 65′) et Dani Olmo (Gérard Moreno, 74′)

Suède

Olsen, Lustig (Krafth, 74′), Lindelöf, Danielson, Augustinsson, S. Larsson, Ekdal, Olsson (Cajurste, 83′), Forsberg (Bengtsson, 83′), Isak (Claeson, 68′) et Berg (Quaison, 68′)

Arbitre

Slavko Vincic (Slovénie). TA : Lustig (47′)

Incidents

Stade de la Cartuja, 12 517 spectateurs

Luis Enrique a opté pour un onze avec deux centraux gauchers, Laporte et Pau Torres, et une ovation offensive claire. La Roja est sortie en mordant et en noyant complètement les Suédois. L’équipe vivait en permanence dans le champ opposé et faisait des dégâts sur les ailes, surtout avec Ferran Torres et Jordi Alba.

La Suède a résisté en raison du manque d’efficacité espagnole. Dani Olmo a été le premier à essayer avec un ton aigu et, peu de temps après, un centre de Koke et Olsen a évité le but avec un arrêt stratosphérique.

Marcos Llorente était un autre élément qui a été incorporé avec de plus en plus de danger, échangeant avec Koke sur le côté. Le capitaine de l’Atlético a été très actif et a foulé la surface avec deux occasions claires. Dans le premier, il a donné le coup d’envoi du terrain et dans le second, son tir vers le bateau est vite monté haut.

Morata pardonne

Cependant, l’occasion la plus claire de la première mi-temps était aux pieds de Morata. Alba lui a mis un ballon vissé, un échec défensif suédois et l’attaquant de la Juve, avec tout en sa faveur, a mal défini et le ballon est passé près du poteau. Une grave erreur pour un parti qui a dû s’effondrer tel qu’il était.

La Suède, pour sa part, a à peine dépassé le centre du terrain et la seule fois où elle l’a fait correctement n’a pas marqué par miracle. Isak a remporté le match contre Laporte, tir croisé et Marcos Llorente, même si le ballon sortait, est intervenu et le poteau a évité le but contre son camp. Une action isolée mais à couper le souffle. De l’autre côté, Dani Olmo a réessayé avec un coup sec avant la pause qu’Olsen s’est précipité pour dégager.

Berg ne parvient pas à vider le but

L’Espagne n’a pas pu maintenir le même niveau d’intensité en début de seconde période. La Suède a vu encore plus d’options de notation. Lustig a foiré une action stratégique bruyante et Morata a répondu avec un autre mauvais coup dans un cadeau nordique. Dans ces minutes de concessions mutuelles, les Suédois n’auraient pas pu être plus près du but. Isac a fait un autre méfait et a laissé Berg marquer une porte vide. Incroyablement, l’attaquant rival a touché le ballon avec son ongle et est parti.

La Roja avait besoin d’un changement de vitesse et Luis Enrique a secoué l’équipe en mettant le plus de poudre possible. Y compris Gerard Moreno, qui était le joueur le plus demandé par le niveau La Cartuja. Morata est parti parmi quelques sifflets Par une nuit noire

Pedri, qui a eu du mal à démarrer, est passé du moins au plus et dans les dernières mesures, il a tiré l’équipe. L’Espagne a fini par enfermer complètement un rival qui ne voulait même pas le ballon et avec le remplacement d’Isak il a complètement disparu en attaque.

Olsen, comme il l’a fait avec Olmo en première mi-temps, évité le but de Gerard Moreno à la dernière minute après un centre sensationnel de Sarabia. Moreno lui-même l’a essayé dans le rabais de fil dévié. L’Espagne s’est terminée dans une tempête. Alba est tombée en panne du côté gauche et Sarabia, avec son genou, n’a pas pu marquer. Une dernière tentative pour un rush final exaspérant.