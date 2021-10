Résumé et objectifs de l’Espagne

21/10/2021 à 22:33 CEST

L’équipe féminine espagnole repart de Cáceres avec un goût sucré en bouche après avoir dépassé un Maroc faible (3-0), avec un doublé de Athénée del Castillo et un but de Amaiur Sarriegi, dans le duel de préparation à la Coupe du monde de football 2023.

ESP

MER

Espagne

Misa Rodriguez; Ona Batlle, Laia Aleixandri, Ivana Andrés, Ainhoa ​​Moraza (Leila Ouahabi, 57′) ; Maitane López (Alexia Putellas, 74 ‘), Irene Guerrero (Aitana Bonmatí, min. 57), Nerea Eizaguirre (Jennifer Hermoso, min. 70); Bárbara Latorre (Mariona Caldentey, 70′), Athenea del Castillo et Alba Redondo (Amaiur Sarriegi, 57’).

Maroc

Errmich Khadija ; Redouani Zineb, Ait El Haj Hanane, Boukhami Siham, Chhiri Ghizlane ; Mssoudy Sanaa, Chebbak Ghizlane, Elodie Nakkach (Badri Najat, 72′), Tagnaout Fatima (Salmi Rania, 66′) ; Ayane Rosekka Annie et Sabah Seghir (Senhaji Ranya, 81′).

Buts

1-0 M. 27 Athénée del Castillo. 2-0 M. 59 Amaiur. 3-0 M. 67 Athénée del Castillo.

Arbitre

Merima Celik (Bosnie). TA : Nakkach (64′)

Stade

Stade Prince Felipe. 2 044 spectateurs.

C’était la première visite de l’équipe nationale au stade Principe Felipe et le public a embrassé les joueurs, qui ont joué un match très solide, sans fissures, et dont JOrge Vilda doit partir très heureux pour le travail de la vôtre.

Les hymnes des deux pays ont retenti dans le Prince Felipe et, après cela, la collégiale Merima celik il a soufflé dans son sifflet pour lui faire rouler une balle qui n’était pratiquement que de la couleur rouge espagnole.

Le combiné de Jorge Vilda a complètement dominé le ballon et a envoyé le premier avertissement au moyen de Sur un, qui a enchaîné une frappe de l’avant, sur un coup franc du gauche, qu’il a capté sans problème Khadija. Les Marocains ont bien fermé les espaces en défense et ont essayé de jouer contre ou à travers des ballons arrêtés dans lesquels ils n’ont pas eu à intervenir Maria Rodriguez.

Les deux coups de Reynald Pedros dans cette première mi-temps, ils étaient très distants, l’un a dévié et l’autre a été arrêté par le gardien espagnol. Avec une bonne circulation du ballon tant au centre que sur les deux bandes, à la 27e minute Athénée profité d’un échec de Zineb marquer le premier but de l’équipe nationale.

Une passe filtrée laissée dans un heads-up à La tour avec Khadija, l’extrême centre de l’Atlético a traversé bas au milieu de la grande surface, la défense n’a pas dégagé le ballon et Athenea n’a eu qu’à le pousser au fond des mailles qui était sans gardien.

Redondo a pu étendre l’avantage d’avoir contrôlé une passe de La tour, l’une des plus actives de cette période, qui l’a de nouveau laissée seule face à Khadija, mais elle s’est échappée et avec elle a conclu le jeu et les 45 premières minutes.

Sans changements dans aucune des deux équipes, la deuxième partie avait le même scénario que la première, celles en rouge qui n’ont pas abandonné la possession et ont même attaqué plus violemment et celles en blanc dont l’objectif était d’être bien planté dans leur champ pour gêner travail local et faire des dégâts dans les contre-attaques.

Vilda a commencé le carrousel des changements entrant Leïla, Aitana et Amaiur et à la 59e minute, les recettes ont augmenté avec un but de ce dernier, qui n’était sur le green qu’une minute.

Nouvel échec des visiteurs, qui ont tenté de prendre le hors-jeu mais ne s’est pas bien passé et ont permis à jusqu’à cinq joueurs de Vilda de s’affronter. Khadija, même si c’était Sur un celui qui a assisté à l’attaquant de la Real Sociedad.

Le troisième but, deuxième pour Athénée, il a fallu huit minutes pour une autre erreur marocaine. Un coup franc au point de penalty que Khadija n’a pas repoussé correctement et qui est tombé sur l’attaquant du Real Madrid pour, comme dans le premier, donner une légère poussée au ballon au fond du but.

Le siège espagnol sur le Pedros C’était continu et ils ne les laissaient jamais trouver leur football, ce qui a provoqué une frustration qui s’est transformée en un jeu plus difficile et plus coincé.

Du côté du Maroc, il n’y a eu qu’un seul coup de Chebbak dans les derniers instants, ce n’était pas un problème pour María Rodríguez.

Les joueurs des deux pays ont dit au revoir aux fans avec des applaudissements, reconnaissants pour l’accueil.