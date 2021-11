Résumé et objectifs de l’Espagne

19/11/2021 à 00:56 CET

Joël Gadéa

L’Espagne le jouera aujourd’hui contre la France pour être en finale des européennes. La cruelle défaite contre le Portugal hier soir, oblige l’équipe à ne pas faillir aujourd’hui.

ESP

POUR

Espagne

malien ; Panadero, Alabart, Barroso, Bargalló -cinq initiales- Grau, Aragonès, Carballeira et Font.

le Portugal

Girao ; Rafa, Joao, Alves, Magalhaes -cinq départ- Nunes, Diogo, Pinto, Silva et Pedro.

Buts

1-0 M. 1 Alabart. 1-1 M. 3 Joao. 2-1 M. 6 Bargalló. 2-2 M. 7 Alves. 2-3 M. 19 Rafa. 2-4 M. 25 Nunes. 3-4 M. 25 Barroso. 4-4 M. 25 Bargalló 5-4 M. 28 Barroso. 6-4 M. 35 Alabart 6-5 M. 35 Alves. 6-6 M. 41 Alves. 7-6 M. 42 Bargalló. 8-6 M. 43 Bargalló. 8-7 M. 45 Nunes. 9-7 M. 45 Barroso. 9-8 M. 47 Alves. 9-9 M. 50 Joao. 9-10 M. 50 Rafa.

Arbitres

F. Ferrari et Fronte (Italie). Bleu à Malián / Joao, Diogo et Magalhaes.

Pavillon

Pavilhao Multiusos de Paredes. 900 spectateurs.

Un tourbillon d’émotions. C’était la première mi-temps, qui commençait avec une Espagne qui venait de gagner, prenant la tête à deux reprises au tableau d’affichage et avec la réponse des Portugais. Louer et Bargalló ils l’ont fait, tandis que le blaugrana Joao et Alves ils l’ont attaché. L’égalité a régné jusqu’à ce que Côte et Nunes ils l’ont cassé mais, à la dernière minute, Boueux et Bargalló, ils l’ont remis sur le klaxon du break.

La folie a infecté les deux équipes, qui ont eu leurs moments en seconde période, au point que l’Espagne était en toute finale. Cependant, la bravoure portugaise a conduit les locaux à relancer un 9-8 dans la dernière minute du match au délire du respectable Portugais.

Avec du miel sur les lèvres, il restait à l’Espagne qui, sans le temps de regretter, devra se soulever aujourd’hui contre la France pour pouvoir prétendre disputer la finale du Championnat d’Europe.