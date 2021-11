Résumé et objectifs de l’Espagne

28/11/2021 à 18:01 CET

.

L’équipe féminine espagnole de handball a montré qu’elle avait le caractère nécessaire pour pouvoir rêver de la Coupe du monde qui débutera dans quelques jours en Espagne, après avoir battu l’Allemagne 23-22 ce dimanche, dans un match que les « Guerreras » ont perdu par trois buts (19-22) faute de douze minutes pour la conclusion.

ESP

ALE

Espagne

Navarrais ; Carmen Martín (4, 3p), Almudena Rodríguez (-), Ainhoa ​​​​Hernández (1), Lara González (4) Campos (2) et Jennifer Gutiérrez (3) -équipe de départ- Castellanos (ps), Arderius (3, 1p) , Eli Cesáreo (-), Laura Hernández (1), Etxeberria (3), Sole López (-), Gassama (-), Alicia Fernández (-), Espínola (1), Arcos (-) et Barbosa (1 )

Allemagne

Eckerle ; Berger (-), Maidhof (2), Grijseels (4p), Bolk (1), Lauenroth (-) et Schmelzer (-) -équipe de départ- Filter (ps), Kalf (4), Antl (1), Smits ( 3), Petersen (1), Thomaier (-), Stolle (2), Degenhardt (1), Schulze (1) et Stockenschlader (2)

Partielles toutes les 5 minutes

3-0, 4-2, 7-3, 9-6, 11-7 et 13-11 (mi-temps) 14-13, 15-14, 18-19, 20-22, 21-22 et 23-22 (Final)

Arbitres

José Carlos Friera et Jesús Álvarez (ESP). Ils ont exclu Almudena Rodríguez et Espínola pour l’Espagne pendant deux minutes ; et Bolk (2), Degenhardt, Stolle et Stockenschlader pour l’Allemagne.

Pavillon

Felipe VI de Boadilla del Monte. Environ 1 100 spectateurs.

Une époque où l’Espagne, accrochée aux arrêts de l’ignifuge Silvia Navarro, a retrouvé la force défensive qui l’avait caractérisé en début de match, pour faire demi-tour (23-22) à un marqueur, auquel les Allemands n’ont pas pu rajouter.

Après avoir dénoué avec succès leurs deux premiers engagements contre la Slovaquie et la Pologne, l’équipe espagnole s’est soumise à l’Allemagne toujours exigeante, avec laquelle les « Guerreras » pourraient se retrouver en quarts de finale, à un test pour calibrer leur vrai niveau à quelques jours du début du Mondial. Coupe qui aura lieu en Espagne.

Et la vérité est que, du moins dès le début, les sensations n’auraient pas pu être meilleures pour l’équipe espagnole, grâce à un travail défensif sensationnel, comme en témoignent les plus de sept minutes qu’il a fallu à l’Allemagne pour ouvrir le score (4- 1).

Avec Lara González et Ainhoa ​​Hernandez infranchissable dans la zone centrale et agressif Almudena Rodriguez et Carmen Campos sur les côtés ceux de José Ignacio Prades ont non seulement fermé toutes les routes à l’équipe allemande, mais ils ont également su déclencher leur jeu de contre-attaque rapide.

Un jeu trépidant que les « Warriors » veulent faire de leur marque de fabrique, pour lequel le sélecteur dans ses multiples combinaisons défensives semble privilégier celles qui évitent les changements attaque-défense.

Circonstance qui a permis Lara González revivez les débuts de sa carrière, lorsqu’il visait une canonnière sensationnelle, occupant le côté gauche de l’attaque espagnole avec des résultats plus que remarquables.

Et est-ce Lara González Non seulement il a montré qu’il avait toujours un bras puissant mais aussi la capacité de lire le jeu et de savoir à quel moment exact se connecter avec les pivots, comme il l’a démontré avec l’aide de Ainhoa ​​Hernandez qui a permis à l’Espagne de se positionner avec un revenu de cinq buts (8-3) au tableau d’affichage.

Un résultat qui a déclenché toutes les alarmes sur le banc allemand qui a été contraint de demander en urgence un temps mort pour tenter de réorienter la situation.

Arrêt qui ne pouvait pas mieux siéger à l’équipe allemande, qu’avec la présence de Xenia frappe sur la piste, il a non seulement amélioré ses performances défensives, mais a également commencé à trouver une étrange faille dans le mur défensif espagnol.

Una circunstancia que unida a las imprecisiones provocadas por las rotaciones, en las que hoy no volvió a participar la central Alicia Fernández, aquejada de unas molestias, permitieron a Alemania reducir a tan sólo dos tantos (13-11) su desventaja a la conclusión del première période. Avantage qui s’est complètement dilué (13-13) à l’entame d’une seconde mi-temps, au cours de laquelle l’Allemagne a commencé à affirmer de plus en plus sa supériorité physique.

Une sacrée épreuve de maturité pour l’équipe espagnole qui, pour la première fois tout au long du tournoi, a rencontré un rival capable de lui tenir tête. Un scénario qui a eu du mal à s’adapter à ceux de José Ignacio Prades, qui a été contraint d’interrompre le match, après avoir vu comment l’Allemagne s’est classée à la 44e minute pour la première place tout au long du match en tête au score (18-19).

Mais même ainsi, l’équipe espagnole n’a pas pu résoudre ses problèmes tant en attaque, où des revirements ont commencé à apparaître, qu’en défense, incapable de contenir les connexions avec les ailiers. Marlène kalf et Johanna stockenschlader, et qu’ils ont permis à l’Allemagne d’étendre son avantage à trois buts (19-22) à douze minutes de la fin.

Mais les « Guerriers » ont toujours le « joker » de Silvia Navarro, qui avec ses arrêts a permis à l’Espagne d’atteindre les cinq dernières minutes de jeu avec des options pour se battre (22-21) pour la victoire et le titre de champions du tournoi.

Un temps où l’équipe espagnole, accrochée à Silvia Navarro, a réussi à récupérer la force défensive du début du match jusqu’à noyer une équipe allemande qui n’a pas réussi à marquer un seul but de plus.

Fait qui n’a pas été gaspillé José Ignacio Prades, qui a finalement été contraint de se tourner vers Alexandrina Barbosa, qu’il prévoyait de laisser au repos, pour faire définitivement tourner le tableau d’affichage (23-22) avec un but latéral.