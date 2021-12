Résumé et objectifs de l’Espagne

01/12/2021 à 22:36 CET

Cristina Moreno

Verrouillé, inconfortable, comme l’est généralement un ouvreur de championnat du monde. L’Espagne, pour la première fois de l’histoire, jouait à domicile et le premier match n’était pas une promenade, du moins en première mi-temps. Le scénario a changé en seconde période avec une grande Paula Arcos dans la phase avancée. Ils ont éliminé les Argentins, brisé le match et ajouté la première victoire à leur casier avec un 29-13 bombé.

ESP

ARG

Espagne

Navarro (1); Carmen Martín (3s), Almudena Rodríguez (2), Arderius (2, 1s), Barbosa (5, 2s), Jennifer Gutiérrez (1) et Eli Cesáreo (-) -équipe de départ- Castellanos (ps), Campos (5, 1p), Laura Hernández (1), Etxeberria (3), Sole López (1), Gassama (3), Ainhoa ​​​​Hernández (1), Espínola () et Arcos (1)

Argentine

Carratú ; Urban (3), Mendoza (-), Gavilán (1), Pizzo (2p), Karsten (3, 2p) et Sans (-) -équipe de départ- Rosalez (ps), Ayelén García (-), Campigli (-) , Mena (-), Cavo (2), Gandulfo (-), Cisneros (-), Casasola (1) et Dalle Crode (1)

Partielles toutes les cinq minutes

2-1, 4-3, 6-4, 9-7, 9-8 et 11-10 (Repos) 13-12, 15-12, 16-12, 19-12, 26-13 et 29-13 ( Final)

Arbitres

Alpaidze et Berezkina (RUS). Ils ont exclu Eli Cesáreo (2), Gassama et Barbosa pour l’Espagne pendant deux minutes ; et Gavilán, Gandulfo, Karsten et Ayelén García pour l’Argentine.

Pavillon

Palais des Sports de Torrevieja. Environ 3 500 spectateurs.

Avec une concentration maximale, les deux équipes sont passées à 40-20 au Palais des Sports de Torrevieja. Ni l’un ni l’autre ne voulait échouer à ses débuts. L’Espagne n’a pas raté la première possession et Cabral de Shandy a signé le premier but de ce tournoi. La réponse a été rapide de la part des Argentins qui n’ont pas voulu céder un millimètre de terrain. Une dynamique de but et de réplique qui s’est maintenue dans les premières minutes. L’égalité était maximale et les Warriors, malgré leur avance, pouvaient à peine ouvrir un écart d’un ou deux buts à la lumière.

Le vétéran Silvia Navarro, avec un arrêt providentiel, a maintenu cette distance au minimum avant la pause (10-11).

Après la pause, l’Argentine a égalé le match pour la troisième fois avec un but de sept mètres. Il semblait que personne ne voulait aller de l’avant et les quatre attaques suivantes se sont terminées dans l’eau. Au cinquième, Maitane Il a de nouveau mis l’Espagne en tête. Gassama a commencé le décollage local, mettant la différence de trois buts dans le brillant (15-12). Les contres ont commencé à fonctionner et les Albicelestes accusaient les multiples pertes de balle si bien que peu à peu l’écart s’est creusé.

A 20 minutes de la seconde période, les Argentins, complètement bloqués en attaque, avaient ajouté un seul but et signé un partiel était de 9-0. Entièrement sur la toile. Silvia Navarro, solide sous les bâtons, elle s’est jointe au groupe des marqueurs pour ajouter sa cible, la douzième de sa carrière avec les Guerrera.

Avec un partiel de 18/3, l’Espagne a clôturé la seconde mi-temps, signé les huit sur huit dans leurs duels directs contre les Argentins