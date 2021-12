Résumé et objectifs de l’Espagne

12/06/2021 à 22:00 CET

Cristina Moreno

Pas à pas. Atteindre les objectifs fixés un par un. Premièrement, certifiez le ‘Main Round’, deuxièmement, passez avec le maximum de points possibles et plein de victoires. Avec la victoire contre l’Autriche (31-19) lors du troisième match du tour préliminaire, l’Espagne a scellé le trois sur trois et entamera la deuxième phase avec quatre points au casier, comme le Brésil, l’un de leurs prochains rivaux.

L’équipe d’Europe centrale, arrivée à ce match avec plusieurs pertes dues au covid, dont son entraîneur et certains de ses joueurs clés, a fait du bon travail mais n’a pas pu couper la distance qu’elle avait donnée dans les premières étapes du match.

Comme cela s’est produit lors du match contre la Chine, l’équipe espagnole a commencé à générer un large avantage sur ses rivaux. Un premier double arrêt de Silvia Navarro, qui est revenu au titre après avoir été remplaçant contre les Asiatiques, a mené au premier but de l’Espagne, transformé par Eli Cesareo. Avec Carmen Martin Aux rênes de l’attaque, l’écart à 10 minutes était déjà de six buts.

L’équipe autrichienne a quelque peu réduit l’écart, profitant de quelques attaques manquées des Espagnols, mais bientôt le +6 est revenu au tableau d’affichage. Soutenu par un grand Silvia Navarro sous les bâtons et après un temps mort de José Ignacio Prades, les Guerreras ont surmonté cette petite bosse et ont commencé avec leur festival pour clôturer la première mi-temps avec le revenu maximum du match (14-6).

La seconde mi-temps ne pouvait pas mieux commencer. Avec un but de but à but de Merche Castellanos qui avait succédé à navarrais. La Ciudad Real a déjà tenté le but contre la Chine et n’est pas sortie mais cette fois, elle l’a fait, le but n’a pas échoué devant le but autrichien vide. Leurs arrêts, ils n’avaient rien à envier à ceux de navarrais dans la première moitié. Les deux, avec un taux de réussite de 50% dans leurs arrêts, constituaient une grande partie de la solvabilité espagnole.

Tout en travaillant en défense, les Espagnols ont continué à réussir en attaque et ont maintenu une avance confortable que l’équipe autrichienne n’a pas pu réduire. Le faible succès de sept mètres n’a pas aidé non plus, avec un deux sur huit.

Le capitaine Carmen MartinAvec de nouveaux buts, elle était la MVP du match.

Dans l’autre match de ce groupe E, l’Argentine a battu la Chine (36-24), une victoire qui a placé le Eduardo Gallardo sur le « tour principal ».