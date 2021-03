Résumé et objectifs de l’Espagne

27/03/2021

Óscar Mingueza a fait des débuts doux-amers dans lequel c’était ses débuts internationaux. D’une part, il a collaboré au match nul contre l’Italie (0-0) qui, un jour après la victoire à ses débuts contre la Slovénie (0-3) et au match nul ce samedi entre la République tchèque face aux hôtes (1-1 ), laisse l’Espagne un seul point du classement. De l’autre, il a été expulsé avec un carton rouge direct pour une attaque qu’il n’a pas commise. Rovella a fait semblant de recevoir un en-tête du blaugrana dans un tangana et Harm Osmers piqua. Le tangana s’est terminé avec Rovella également dans les vestiaires.

Álvaro Fernández; Mingueza, Guillamón (Pipa, 46 ‘), Cuenca, Miranda; Gonzalo Villar (Moncayola, 56 ‘), Zubimendi (Fran Beltrán, 80’); Puado, Manu García, Cucurella; et Abel Ruiz.

Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Del Prato, Ranieri, Frabotta; Frattesi, Rovella, Pobega; Scamacca et Cutrone (Raspadori, 70 ‘).

Harm Osmers (Allemagne). Guillamón (17 ‘), De la Fuente, entraîneur, (36’), Gonzalo Villar (45 ‘), Zubimendi (72’) / Frabotta (24 ‘), Pobega (35’), Del Prato (51 ‘), Rovella (69 ‘et 87’), Scamacca (82 ‘et 87’). TR: Mingueza (87 ‘)

Match correspondant à la deuxième journée du groupe B de la Coupe d’Europe U21 disputé au Ljudski vrt de Maribor joué sans public en raison de la pandémie COVID 19.

Mingueza avait causé deux cartons jaunes à Fabrotta et Pobega en première période avec ses incursions sur l’aile droite et provoqué, en tant que défenseur central, le second à Scamacca.. Les Italiens sont allés pour lui et l’arbitre allemand a fini par devenir confus. Dommage, car Mingueza avait signé une excellente performance affichant toute sa polyvalence pour devenir le leader de la défense de Luis de la Fuente.

Le blaugrana était l’une des deux nouveautés présentées par De la Fuente concernant la première contre la Slovénie. Il a fait ses débuts en remplaçant Pipa sur le côté droit et a pris le poste de défenseur central après la pause lorsque l’entraîneur a décidé de relever Guillamón.

Des étincelles ont volé entre les Espagnols et les Italiens tout au long du match. L’azurra a tenté d’imposer sa puissance physique avant que la meilleure balle ne soit distribuée par les rouges. Et il aurait emmené le chat à l’eau s’il n’y avait pas eu un fantastique Álvaro Fernández, qui a dévié une chaussure Frattesi vers la barre transversale après une demi-heure de jeu.

La défense de cinq de l’Italie a été étouffée par une Espagne qui n’a guère perturbé le but de Carnesecchi jusqu’à la dernière ligne droite, quand il s’est retrouvé en supériorité numérique. Puado a eu l’occasion de briser l’égalité, mais a rencontré une excellente intervention du but italien, qui a détourné sa chaussure vers un coin.

Dans l’ensemble, l’égalité laisse l’Espagne en tête et dépendante d’elle-même le dernier jour. L’équipe dirigée par De la Fuente en a assez avec un nul contre les Tchèques mardi prochain pour assurer leur présence en quarts de finale et une victoire assurerait leur classement en tant que première du groupe.. Cela vaudrait même la peine d’être battu en fonction du résultat entre l’Italie et la Slovénie.