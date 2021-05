Résumé et objectifs de Levante

21/05/2021

À 23:31 CEST

.

Levante et Cadix ont dit au revoir à la Ligue avec un match nul qui reflétait ce qui a été vu sur le terrain avec plus de buts que de clarté devant le but lors d’un affrontement en celui dont Levante a quelque peu pris l’initiative et Cadix savait comment nuire à la contre-attaque.

LEV

GOUJAT

j’ai soulevé

Cardenas; Ce sont (Coca, 80 ‘), Duarte, Rober Pier, Toño (Clerc, 62’); De Frutos, Malsa (Blesa Alex, 80 ‘), Melero, Bardhi (Morales, 67’); Martí, Gómez (Cantero, 67 ‘).

Cadix

Gil; Isaac, Alcalá (à gauche, 68 ‘), Fali, Akapo; Jonsson (Bastida, 56 ‘), Fernández (Garrido, 57’), José Mari; Neveu, Negredo (Malbasic, 74 ‘), Perea (Pombo, 74’).

Buts

1-0 M. 8 Martí. 1-1 M. 14 Negredo. 1-2 M. 32 Akapo. 2-2 M. 58 Melero.

Arbitre

Estrada Fernández (catalan). TA: Negredo (25 ‘), Sobrino (41’).

Incidents

Ville de Valence. Jour 38. Porte fermée.

Après quelques minutes de score, une pénétration de Toño presque jusqu’au poteau a conduit à la 1-0 marqué au genou par Roger et presque immédiatement Negredo, la tête la première, a établi l’égaliseur. Les deux objectifs sont venus dans les premières approches respectives de l’objectif des deux équipes.

Bien que Levante ait été plus offensif que Cadix, le match n’était pas clairement en faveur de l’équipe locale, qui a bien géré le ballon près de la zone de David Gil, mais sans générer de danger, contre un rival qui se heurtait parfois à lui, mais qui n’atteignait pas non plus le but de Cárdenas.

Un corner pris par Levante, un peu plus offensif, conduit à un contrecoup majeur résolu par Akapo avec un superbe tir, qui a fait tourner le tableau de bord et a mis l’équipe de Cadix en tête.

L’équipe locale a contrôlé le ballon dans les dernières minutes de la première période, mais Cadix ne lui a pas permis de trouver des lacunes pour niveler le match, bien que dans la dernière minute de la première demie, un tir croisé de Bardhi ait trouvé une réponse en David Gil, qui a évité l’égalité avec un bon arrêt.

Levante est sorti intense après la pause, bien que sans ressources pour vaincre l’arrière de Cadix, bien que dans une contre-attaque à nouveau David Gil ait été contraint de perturber une option de l’équipe de Paco López, bien qu’en 58, une combinaison Bardhi-Roger-Melero a mis fin à l’égalité par Melero lui-même, qui à l’époque reflétait le bilan de la réunion.

Après la cravate, Levante cherchait la victoire plus que Cadix, depuis qu’il a tourné sur le but de l’équipe d’Álvaro Cervera sans donner au rival les options dont l’équipe visiteuse avait profité en première mi-temps.

Les changements, avec l’entrée de Morales et Cantero, ont cédé la place à un Levante plus incisif avec maniement du ballon, avec rapidité dans leurs actions. devant un Cadix qui a eu du mal à quitter sa région Et cela a donné le sentiment de concentrer leurs efforts sur le maintien du niveau.

Sauf pour une occasion de Roger à la 90e minute le match n’offrait pas plus d’options de notation et il a été résolu avec des tableaux conformes à ce qui a été vu lors de la réunion.