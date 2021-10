Résumé et objectifs de Levante

16/10/2021

Le à 20:55 CEST

Francesc Ripoll

Il était impossible que ce « nouvel entraîneur, victoire certaine » se réalise dans la Ciutat de València, Eh bien, les deux équipes ont fait leurs débuts techniques : Pereira et QSF. Et en plus, le combat était nul. Levante et Getafe ont fait match nul 0-0 dans un match soporifique qui ne restera pas dans l’histoire. Presque aucune tentative claire n’a été observée et le match a été condamné au « résultat des lunettes », un fait qui laisse les « granotas » et les « azulones » dans la zone de relégation.

LEV

AVOIR

j’ai soulevé

Aitor; Miramón, Vezo, Mustafi, Clerc ; Radoja, Pablo Martínez, Melero (Cantero, 58′); De Frutos (Franquesa, 77′), Morales et Soldado (Gómez, 93′).

Getafe

David Soria ; Cuenca, Timor (Poveda, 77′), Djené ; Damian (Iglesias, 84′), Olivera Arambarri, Maksimovic, Florentino; Aleñà (Nyom, 84′) ; Sandro (Enes Ünal, 65′).

Arbitre

Melero López (andalou). TA : Miramón (39′), Morales (58′), Clerc (64′) / Timor (29′), Olivera (49′), Arambarri (68′).

Incidents

Match joué dans la Ciutat de Valencia.

Le respect régnait sur le terrain dans les premiers instants du match. Les deux équipes, peur de l’erreur, ils ont joué pour ne pas échouer et de petites choses se sont produites. Getafe était relativement supérieur, avec une défense bien plantée et un Aleñà plus participatif partant de l’aile avait un plus grand sens du contrôle, mais il n’était pas généré offensivement. Une paire d’approches timides, une de chaque côté, a été le point culminant d’une première mi-temps faible.

Le script était le même après la pause. Il semblait que les deux techniciens servaient le tirage au sort et les chances brillaient par leur absence. Cependant, petit à petit, Levante a commencé à enfermer Getafe, et De Frutos a eu le plus clair de l’accident avec un tir à bout portant que Soria a dévié. Morales, plus libéré, a essayé avec plus de cœur que de tête, mais le but n’a jamais été proche. Aitor, simple spectateur, n’est intervenu que pour dévier un tir d’Enes Ünal au lendemain du crash. Égalité et un point pour chaque entraîneur le jour de sa première.