Résumé et objectifs de Levante

28/10/2021

Le 29/10/2021 à 00:10 CEST

Les Athlète de Madrid Il avait en poche la victoire contre Levante dans la Ciutat de Valencia… jusqu’à l’intervention du VAR. La salle d’arbitrage vidéo a informé González Fuertes d’un penalty de Lodi qui a changé le cours du match et s’est terminé décrétant 2-2 grâce au but de Bardhi des onze mètres.

LEV

AU M

j’ai soulevé

Aitor Fernández; Ce sont (Miramon, 70′), Pier, Duarte, Vezo, Franquesa; Pepelu (De Frutos, 81′), Malsa (Martínez, 76′), Bardhi; Gómez (Cantero, 70′), Morales.

Athlète de Madrid

Oblak ; Giménez, Felipe, Hermoso (Lodi, 67′) ; Trippier, Herrera (De Paul, 59′), Koke, Carrasco ; Griezmann (Cunha, 73′), Suárez (Correa, 59′), Joao Félix.

Buts

0-1 M.12 Griezmann. 1-1 M. 37 Bardhi. 1-2 M. 76 Cunha. 2-2 M. 90 Bardhi.

Arbitre

González Fuertes (asturien). TA : Pepelu (40′), Pier (90′ & 90 + 8′) / Hermoso (18′), Felipe (25′), Koke (65′), Giménez (85′), Correa (87′). TR : Embarcadère (90 + 8′).

Incidents

Jour 11. Ciutat de Valence. 16 298 spectateurs.

L’Atlético était bien meilleur dès le départ, dominant les actions et se rapprochant de plus en plus du but d’Aitor Fernández. Joao Félix averti d’une belle frappe puissante au poteau gauche, mais le gardien de Granota a sauvé son zéro avec un arrêt sensationnel.

Bien qu’il n’ait pas eu cette chance quelques minutes plus tard. Griezmann est entré dans l’aile gauche et, d’un centre précis, a cherché à retrouver la tête de Felipe. Le défenseur central a réussi à terminer le but et, pour sa fortune, permis à nouveau à un Griezmann entré seul d’endosser le premier du match d’une tête.

Mais la joie n’a pas duré longtemps dans les poches de ceux de la capitale. Le siège constant de Granota a entraîné un ballon que Luis Suárez a dû dégager dans la surface. Son doute était mortel pour Vezo pour se mettre en travers et l’Uruguayen a commis un penalty. La collection était Bardhi, qui n’a pas failli à sa mission, suspendu le 1-1.

Avec l’égalisation qui marquait la marche vers les vestiaires. Simeone a décidé de mettre la main sur l’entrée de Rodrigo De Paul. L’Argentin a pris la moitié du terrain et le jeu s’est remis sur les rails le long du chemin du matelas. Minutes plus tarte, le tour était pour Matheus Cunha, qui a remplacé le buteur Griezmann. Et il est entré avec le même objectif.

La connexion entre les deux a été l’étincelle qui a fait exploser le bon match de l’Atlético et la victoire basée sur les frappes. Un beau jeu arrosé par l’Argentin, qui a réalisé une excellente passe en défense vers Cunha, cela s’est terminé par un tête-à-tête brésilien face à Aitor. Ses débuts de buteur sont arrivés au meilleur moment.

Mais les émotions manquaient encore sur le sol valencien. Un jeu passé inaperçu a fini par attirer l’attention de la salle VAR, qui a alerté González Fuertes du penalty de Lodi à la main. L’arbitre l’a vu, n’a pas hésité et a sanctionné, malgré les prétentions des rojiblancos, que Ils ont déjà fait expulser Simeone il y a quelques minutes et ils ont terminé leur débâcle avec le 2-2 de Bardhi. Le champion a succombé à l’avant-dernier.