Résumé et objectifs de Levante

19/11/2021 à 23:06 CET

Cristina Moreno

Levante ne connaît toujours pas la victoire. L’Athletic n’a pas non plus pu briser sa séquence de matchs sans gagner, et il y en a maintenant quatre. Les deux ont joué un match intense mais aucun n’a atteint l’objectif d’obtenir les trois points. L’ensemble des Javier Pereira reste dans la zone dangereuse de la table.

LEV

ATH

j’ai soulevé

Cárdenas, Son (Miramón, 60 ‘), Vezo, Mustafi (Óscar Duarte, 73’), Clerc, Malsa (Vukcevic, 60 ‘), Campaña, Bardhi (Gómez 73′), De Frutos, Morales et Roger (Soldier, 86’)

Sportif

Unai Simón, Lekue, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga, Berenguer (Zarraga, 55′), Dani García, Vencedor, Muniain (Nico Williams, 55′), Raúl García (Sancet, 55′) et Iñaki Williams (Villalibre, 66′ ) (Serrano, 67′))

Arbitre

Munuera Montero (andalou). TA : Roger (5′), Vezo (93′) / Yeray lvarez (15′)

Stade

Ville de Valence. 15 600 spectateurs.

La Ciutat de Valencia a ouvert le match de championnat après que l’équipe nationale s’est arrêtée avec un duel des nécessiteux et malgré la pluie, les fans n’ont pas manqué le rendez-vous, encourageant leur équipe à la recherche de la première victoire de la saison.

Désireux de gâcher la fête, Athletic a rapidement généré la première occasion. C’était la quatrième minute quand la connexion est entrée en jeu Muniain-Íñigo Martínez. Le jeu ne s’est terminé en rien mais il a supposé la réaction du Raise que peu à peu il prenait le contrôle du jeu dans ces premières mesures du crash. Plus est venu, surtout des diagonales mais les chances ne se sont pas matérialisées entre les trois couleurs.

L’équipe Granota a clôturé la première mi-temps avec une faute dangereuse en bordure de la surface mais Bardhi il a écrasé le ballon contre la barrière et le duel s’est terminé sans but à la mi-temps.

N’a pas aimé Marcelino son approche initiale ou le scénario du jeu et dans les premières minutes de la seconde mi-temps, il a remodelé toute sa zone d’attaque avec plusieurs changements.

de fruits, l’homme le plus dangereux des lieux, a pu ouvrir le compte avec une main droite qui a forcé Unai Simón à se montrer, s’étirant pour mettre une main qui a sauvé l’équipe. Peu de temps après, c’était Cardenas celui qui a sauvé les siens après une brillante action de Nico Williams qui n’était sur le terrain que depuis quelques minutes.

L’intensité a augmenté au même niveau que la pluie dans la Ciutat de València mais les buts qui ont résisté à l’atteinte du but manquaient encore. Des tableaux à rien qui ne satisfont ni l’un ni l’autre des deux prétendants qui, en plus, sont repartis avec une blessure d’équipe, ceux de Malsa et de Villalibre revenir après une blessure.