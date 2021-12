Résumé et objectifs de Levante

20/12/2021

Le à 23:52 CET

Roger Payro

Troisième coup consécutif pour Levante. Après avoir vu comment l’Espanyol l’a retracé lors du dernier match de championnat et comment Alcoyano l’a battu aux tirs au but en Coupe, cette fois, c’est dans le derby que les hommes d’Alessio Lisci ont reçu un autre coup. Valence, avec deux doublés de Guedes et Soler, a transformé le premier 2-0. Bardhi, en plus, a mis de l’émotion dans une fête non sans polémique.

LEV

VAL

j’ai soulevé

Cardenas ; Marc Pubill, Vezo, Duarte, Clerc; De Frutos (Cantero, 86′), Campaña, Pepelu (Melero, 56′), Morales (Soldat, 77′); Roger et Dani Gómez (Bardhi, 77′).

Valence

Cillessen ; Piccini (Iranzo, 71′), Diakhaby, Guillamón, Gayà ; Helder Costa, Soler, Racic (Musah, 89′), Cheryshev (Marcos André, 60′) ; Guèdes et Hugo Duro.

Buts

Campagne 1-0 M.21. 2-0 M. 24 Roger. 2-1 M. 44 Guèdes. 2-2 M. 50 Soler (plume). 2-3 M. 72 Soler. 2-4 M. 85 Guèdes. 3-4 M. 91 Bardhi.

Arbitre

González Fuertes (asturien). TA : Pepelu (23′), Morales (58′), Soldado (90′) / Diakhaby (20′), Racic (60′), Iranzo (80′), Costa (88′).

Incidents

Ville de Valence. 18 851 spectateurs.

Il y avait polémique mais l’ingrédient principal du duel était l’intensité. Le derby, comme c’est habituellement le cas, était un mouvement d’émotions. Levante les a promis heureux lorsqu’une main de Diakhaby, à la demande du VAR après une tête de Vezo, a été sanctionnée d’un penalty maximum qui a transformé Cloche. Pas au décollage, stoppé par Cillessen, mais au rebond.

En pleine tentative d’aller chercher le match nul, Bordalás, déjà remis du covid-19, a accepté le second. Rebond manuel dirigé par Morales et exécuté par Roger. Le ‘Commandant’ avait le 3-0 après un excellent jeu individuel mais Diakhaby l’a empêché. Au milieu de la tempête du Barça, la boîte ‘che’ coulait, le ciel commençait à s’éclaircir avec un beau pied gauche de Guedes de l’avant.

Le Portugais a jeté un mur avec Hugo Duro, protagoniste de l’action 2-2 après la pause. Vezo s’est précipité et l’a écrasé dans la zone. Soler n’a pas pardonné à onze mètres et la Ciutat a commencé à souffrir. Juste avant Cillessen avait évité le 3-1 de Dani Gómez, mais le match était ouvert. C’est Valence qui a donné les meilleures sensations au fil des minutes et ainsi, dans une belle passe de Guedes à Soler, les deux ont cuisiné le but de la rentrée.

Il aurait pu – et aurait dû – changer la donne en une dure manche de Iranzo à De Fruits qui ça aurait été le deuxième jaune. L’arbitre n’a rien signalé et sur le contre suivant Guedes a tué la fête. Avec une pause, il a assis Clerc et Cárdenas et a marqué à volonté. Action élevée en carats.

Bardhi Il a mis de l’émotion dans la remise avec un but que l’assistant a annulé dans un premier temps en raison d’un hors-jeu inexistant. Vezo Il a foncé tête baissée mais les trois pointes se sont envolées vers Mestalla. Levante clôture 2021 dont les trois derniers trimestres ont été à oublier.