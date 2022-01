Résumé et objectifs de Levante

01/08/2022

Le à 16:20 CET

.

Première victoire du Levante UD dans cette Ligue de Santander lors d’un match d’arbitrage controversé. Un triomphe levantin, grâce aux deux Robert Soldat seulement pour commencer la seconde mi-temps, ce qui permet aux locaux d’ajouter onze points contre un Majorque qui en seconde mi-temps a été vaincu et n’a pas su comment réagir après le penalty manqué par Brian Olivier et le montant annulé, plus tard, de Fer Petit garçon.

LEV

MAL

j’ai soulevé

Aitor Fdez, Franquesa, Jorge Miramón, Rober Pier, Rubén Vezo, O. Duarte (Postigo, 70′), J. Campaña (G. Melero, 70′), Bardhi (Malsa, 85′), Pepelu (Radoja, 85′ ), Soldado (Morales, 58′) et Roger Martí.

Majorque

Leo Ramón, F. Russo, Jaume Costa, Sedlar, Maffeo (Oliván, 57′), Battaglia (Hoppe, 74′), Sánchez (Ndiaye, 57′), Take Kubo, Ruíz de Galarreta (Abdon, 96′), Javi Llabres (Salva Sevilla, 74 ‘) et Fer Niño.

Buts

1-0 M.47, soldat. 2-0 M.97, Morals.

Arbitre

Figueroa Vázquez. TA : Soldat, Pepelu, Jorge Miramón ; Maffeo et Luís García. TR : Campagne (82′).

Incidents

Match correspondant à la vingtième journée de LaLiga Santander joué au stade Ciutat de València.

Levante et Majorque ont atteint la mi-temps du match qu’ils se disputent au stade Ciutat de València sans but et après les quarante-cinq premières minutes où l’équipe locale a été intense, bien que la domination territoriale soit pour l’équipe visiteuse. Une première fois où les jeunes Java llabres C’était le point culminant du green.

Peu d’opportunités et d’opportunités vraiment claires. Le ballon rôdait occasionnellement dans les zones, mais le manque de profondeur des deux équipes signifiait que le but était loin d’être atteint.

À un arrêt de l’objectif levantin Aitor Fernandez, après quatre minutes de jeu, c’était l’occasion de marquer la plus dangereuse d’une première mi-temps où les défenseurs imposaient toujours leur loi aux attaquants adverses.

Après une première mi-temps fade, la seconde a démarré en beauté. Robert Soldat, dans la deuxième minute de la reprise, il s’est avancé vers les locaux et la rencontre a été révolutionnée. Au milieu de cette période, Aitor Fernández a sauvé un penalty à Brian Olivier et puis il y avait un objectif refusé de Fer Enfant par la main précédente de Sauvez Séville, avant 2-0, marqué par José Luis Morales, sur le dernier jeu du match.