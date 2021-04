Résumé et objectifs de Levante

04/02/2021 à 23:07 CEST

Huesca a respiré après la spirale des résultats terribles et a volé trois points d’or dans la Ciutat de Valencia, battre Levante 0-2 merci Le doublé de Rafa Mir, qui compte déjà dix buts avec le ‘9’ de la Société des Sports et apporte une victoire qui, bien qu’elle ne les éloigne pas complètement de la descente, les aide à regarder la table avec des yeux plus optimistes.

LEV

SDH

j’ai soulevé

Aitor; Ce sont (Gómez, 59 ‘), Vezo, Duarte (Malsa, 71’), Clerc; De Frutos, Radoja (Doukouré, 80 ‘), Rober Pier, Rochina; Martí (León, 79 ‘), Morales (Bardhi, 70’).

SD Huesca

Andrés F.; Insúa, Pulido, Siovas (Vavro, 43 ‘); Maffeo (Pedro López, 64 ‘), Ferreiro (Rico, 74’), Mosquera (Doumbia, 74 ‘), Seoane, Javi Galán; Sandro (Dani Escriche, 64e), Rafa Mir.

Buts

0-1 M. 15 Rafa Mir. 0-2 M. 54 Rafa Mir.

Arbitre

Figueroa Vázquez (andalou). TA: Fils (34 ‘), Rochina (60’) / Pulido (14 ‘), Seoane (49’).

Incidents

Ville de Valence. Jour 29. Porte fermée.

Conscients de l’urgence d’une victoire, ceux de Pacheta ont sauté à la Ciutat de Valencia impatients de mordre bientôt. À un quart d’heure en première mi-temps, ils étaient déjà au tableau de bord: un centre de Ferreiro, avec un pied gauche, est venu dans la région pour que Rafa Mir punisse également avec le moins habile, signant ainsi son neuvième but en First avec le maillot Huesca.

Bien que beaucoup plus beau serait le dixième qui est tombé dans la deuxième partie: Le génie de Seoane passe que Mir contrôlait, repérant la sortie d’Aitor, pour la pousser doucement au-dessus de son humanité et laissez-le entreposé dans les piolas de granota. 0-2 et phrase.

Cependant, le bonheur ne pouvait pas être complet pour Huesca, qui a reçu de mauvaises nouvelles à la fin de la pause: Siovas a dû partir remplacé par Vavro. Le Grec ne prétend pas être ennuyeux, étant l’un des joueurs qui a joué le plus de minutes cette saison dans toute la Liga. Ils attendront des études pour déterminer l’étendue de votre problème musculaire.