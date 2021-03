Résumé et objectifs de Levante

12/03/2021 On à 23:28 CET



Les derbies, ce duel spécial qui vous jette ou vous condamne. Pour lui Raise par Paco López, par exemple, c’était la gloire. Les granotas ont remporté le classique de la ville contre Valence 1-0 grâce à un solitaire tellement par Roger Martí, qui enfonce un peu plus le projet déroutant de Javi Gracia et revient, cinq saisons plus tard, la victoire dans un derby de Turia.

LEV VAL j’ai soulevé Fernandez; Miramón (fils, 85 ‘), Duarte (Pier, 59’), Vezo, Clerc; De Frutos, Bardhi, Vukcevic, Rochina (Toño, 84 ‘); Martí (Malsa, 72 ‘), Morales (León, 72’). Valence Cillessen; Gabriel Paulista, Diakhaby, Guillamón (Blanco, 76 ‘); Thierry (Jason, 85 ‘), Wass, Oliva (Musah, 85’), Lato; Kang-In (Vallejo, 63 ‘), Guedes; Gameiro (Cutrone, 76 ‘). Arbitre Cuadra Fernández (Baléares). TA: Vezo (4 ‘), Bardhi (39’), Vukcevic (75 ‘) / Jason (31’), Lato (34 ‘), Diakhaby, (61’), Vallejo (88 ‘). Incidents Jour 27. Ciutat de Valencia. Porte fermée.

Le duel valencien a été déplacé dès le début, d’abord avec un avance dangereuse de Guedes qui s’est terminé par un tir haut puis par un tir au talon de Rochina qui est passé près du poteau.

De là, le Levante prit confiance et, au bout d’un quart d’heure, ils arrivèrent beaucoup mieux. De Frutos et Morales tentent, mais la fortune va tourner vers Roger Martí à 17 ‘. Diakhaby a marqué un dégagement terroriste que Rochina était partie pour assister Roger, qui a été décrit pour son pied gauche et a pris un tir bas impossible pour Cillessen. Il est le meilleur buteur (5) des 30 derbies valenciens à Primera.

J’ai essayé d’atteindre Javi grace, en saisissant des noms comme Cutrone ou Manu Vallejo. Ce dernier avait même la cravate dans ses bottes lors d’un heads up avec Aitor, mais le gardien de but de Granota a dégagé avec ses pieds. Un du ‘futsal’ pour tamponner le zéro à votre porte et s’installer en vue de l’Europe. Le navire, de l’autre côté, continue de faire naufrage dans les Midlands dangereux.