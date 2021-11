Résumé et objectifs de Lille

23/11/2021

Le jeune Jonathan David semblait offrir à Lille la deuxième victoire de cette Ligue des Champions. Les Français ont pris une tranche d’un long jeu qui s’est terminé aux pieds du Canadien pour prendre l’avantage à la mi-temps et résister aux assauts de Salzbourg en seconde période, qu’il n’y avait pas beaucoup. Le groupe G est fou, qui en l’absence de match peut encore avoir n’importe laquelle des quatre équipes dans l’une des quatre positions.

Lille

Grbic; Reinildo, Djaló, Fonte, Celik ; Jonathan Bamba, Xeka, Renato Sánchez, Weah (Yacizi, 84′) ; Jonathan David (Lihadji, 93′) et Burak Yilmaz (Onana, 70′).

Salzbourg

Köhn ; Ulmer, Wöber, Onguene, Kristensen ; Seiwald (Bernardo, 85′), Aaronson (Kjaergaard, 85′), Cámara, Sucic (Capaldo, 59′); Adeyemi et Sesko (Adamu, 59′).

Buts

1-0 M. 30 Jonathan David.

Arbitre

Anthony Taylor (Angleterre). TA : Djaló (14′), Xeka (67′), Jonathan Bamba (95′) / Kristensen (8′), Seiwald (36′), Kjaergaard (90′) et Adeyemi (96′).

Incidents

Match joué au stade Pierre Mauroy devant 36 000 spectateurs.

Pas une minute limogé le lillois commencer à rôder dans la forteresse en visite avec Jonathan Bamba en tant que protagoniste. Les Français renversent leur premier interné sur l’aile gauche, bien qu’aucun n’atteigne le cœur de la zone.

L’équipe autrichienne a bien réagi, ce qui est devenu formidable grâce à Adeyemi. Le premier coup entre les clubs était en charge du visiteur Ulmer, croisé et puissant aux mains de Grbic. Wöber Il l’a également tenté avec un coup franc direct qui a craché la barrière vers le même joueur visiteur, qui l’a réessayé, sans toutefois trouver les trois bâtons.

Un peu plus s’est écoulé jusqu’à la fin de la première demi-heure de jeu, moment auquel un long jeu de Lille, s’est terminé par à-coups à l’intérieur de la surface, a atteint les pieds de Jonathan David. L’attaquant canadien, pratiquement au-dessus du gardien, l’a placé au poteau long pour convertir le premier but de la nuit et le 12e de sa saison, égalant pratiquement les données d’Erling Haaland, le seul qui dépasse les chiffres du joueur lillois parmi tous les 2000 joueurs ou moins dans les cinq grandes ligues européennes. Il ne s’est rien passé d’autre avant de venir se reposer. Un tir lointain avec peu de danger de Burak Yilmaz a certainement déstabilisé les gardiens.

La seconde moitié a commencé avec le même homme que le protagoniste : Yilmaz, Quoi sur le point de se transformer un coup franc direct dans un très beau but. aussi revenu Wöber à la charge, qui a été reprise par le témoin turc -sans fortune- de poursuivre avec le danger des coups de pied arrêtés, le clou du match.

Au fil des minutes, à Salzbourg il était pressé et a commencé à intimider Lille, qui a été supprimé après le redémarrage mais il a tenu le gars jusqu’au bout. Ce n’était pas le jeu des hommes de Matthias Jaissle, qui ont profité de plusieurs occasions pour égaliser le match en seconde période mais pas au tir. Tout le nord de la France n’était pas bon non plus, mais il se limitait à contrôler les actions d’un Adeyemi très discret pour démanteler l’attaque rivale.

Les triomphes de l’équipe de France et de Séville changent une nouvelle fois complètement le groupe et reporter tout type de décision au sixième et dernier jour de championnat.