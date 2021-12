Résumé et objectifs de Lille

12/12/2021 à 15:10 CET

Match nul et vierge entre Lille et l’Olympique Lyonnais dans un match très serré où les équipes ont manqué d’efficacité dans la définition. Pierre Bosz Oui Jocely gourvennec. Une répartition des points, qui ne satisfait personne, qui les maintient au milieu du classement mais de plus en plus près de la zone dangereuse. Avec 23 et 24 points, ils sont respectivement onzième et treizième du classement.

LES C

OL

Lille

Ivo Grbic, Zeki Celiz, Tiago Djalo, Sven Botman, José Fonte, Jonathan Bamba (Gudmundsson, 80′), Renato Sanches, Benjamin André (Onana, 89′), Jonathan David, Jonathan Ikoné (A. Gomes, 68′) et Burak Yilmaz.

Lyonnais

Antoine Lopes ; Castello Lukeba, Hernique (Palmieri, 34′), Malo Gusto (Léo Dubois, 84′), Damien Da Silva, Jérôme Boateng ; Houseem Aouar (Cherki, 84′), Thiago Mendes (Caqueret, 72′), Bruno Guimaraes ; Moussa Dembele et Islam Slimani (Kadewere, 72′).

Arbitre

Amaury Delerue. TA : Zeki Celiz / Benjamin André, Damien Da Silva, Thiago Mendes, Malo Gusto, Moussa Dembele et Jérôme Boateng.

Incidents

Match correspondant à la dix-huitième journée de Ligue 1 21/22 disputée au stade Pierre Mauroy.

La première mi-temps a été marquée par l’égalité entre les deux groupes. Lille et Lyon ont fait preuve de respect durant les premières minutes, sans dominateur, aucune équipe n’a imposé sa supériorité à l’autre et les occasions dangereuses ont brillé par leur absence dans les deux zones. C’était trente minutes de très mauvaise qualité, notamment de la part de l’Olympique Lyonnais qui semblait n’avoir aucune idée du côté offensif. Bien sûr, un match typique de Ligue 1 cette saison. Il y avait de l’intensité, du rythme et une arrivée timide mais le jeu était constamment bloqué et coupé. Petit à petit, les deux équipes sont passées du moins au plus jusqu’à la pause.

Lyon était d’ailleurs fatigué et lent, ce dont Lille n’a pas su profiter. Les visiteurs vont bien quand ils ont le ballon mais l’équipe se décompose en tâches défensives et le jeu finit par dépendre beaucoup des actions individuelles.

Dans la seconde moitié ceux de Pierre Bosz Ils sont sortis avec plus de décision et ont cherché avec insistance le but de l’avantage. Grâce à cela, les visiteurs ont eu plusieurs occasions dès le début du deuxième quarante-cinq minutes. Avec Houssem Aouar en tant que leader de toute attaque, ils ont pu ouvrir le tableau de bord à travers Moussa Dembélé, Bruno Guimarães ou posséder Aouar à deux reprises. Cependant, ils n’ont pas réussi et le score est resté avec un match nul et vierge. Le Lille aussi à travers Jonathan Koné ou Bourak Yilmaz mais ses coups les ont arrêtés à coup sûr Antoine Lopes. Le VAR a même examiné un éventuel penalty dans la surface de l’Olympique de Lyon qui a été annulé en raison d’un hors-jeu en début de jeu.

Dans les dix dernières minutes du match, Lille a réussi à inscrire le but vainqueur mais ni l’un ni l’autre Yilmaz non plus Gudmundsson ils ont réussi à terminer un but vide. De cette façon, distribution du point dans un match où, étonnamment, les buts n’ont même pas atteint les chances que les deux équipes avaient.