Résumé et objectifs de Lille

16/05/2021

Activé à 23 h 51 CEST

Lille a subi une glissade dangereuse lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 contre Saint-Étienne. Le leader n’a pas pu passer d’un nul à zéro ce qui, ajouté à la défaite du PSG sur Reims, réduit son avantage au sommet et laisse tout ouvert jusqu’au dernier jour pour pouvoir endosser -ou perdre- le titre de Ligue 1.

P’tit

TSI

Lille

Maignan; Celik, Fonte, Botman, Mandava (Bradaric, 90 ‘); Luiz Araújo (Ikoné, 63 ‘), Andre (Xeka, 63’), Soumaré, Bambá (Renato Sanches, 63 ‘); David (Yazici, 77 ‘), Yilmaz.

Saint-Étienne

Vert; Debuchy (Moueffek, 81 ‘), Sow, Kolo, Trauco; Nordin (Abi, 62 ‘), chambre, Neyou (Youssouf, 81’), Bouanga; Hamouma (Aouchiche, 62 ‘), Kharzi (Douath, 71’).

Arbitre

Jeremy Brisard. TA: André (26 ‘) / Neyou (21’), Kharzi (47 ‘).

Incidents

Journée 37. Stade Pierre-Mauroy. Porte fermée.

Conscients de la responsabilité qu’ils auraient à aller chercher les trois points, les debGaltiers se sont rendus sur le terrain avec une oreille dans le Parc des Princes. Les buts de Paris tombaient et les leurs étaient bloqués dans les tentatives. Araújo et Yilmaz se sont combinés pour générer le plus clair des «Dogues» en première mi-temps, mais le tir du Brésilien est allé à quelques centimètres de Green.

Pour la seconde partie, Lille perpétue ses tentatives de se rapprocher de Green, mais au fil des minutes, le désespoir s’installe dans le corps des visiteurs. Yilmaz était toujours celui qui apportait le plus de danger, forçant à plusieurs reprises l’intervention salvifique d’un défenseur de Saint-Étienne, qui est venu comme zéro dans son but, devenait une réalité.

J’ai essayé de mettre la main sur Galtier avec quelques modifications, donnant accès à Renato Sanches pour la dernière demi-heure. Le Portugais, volontaire, n’a pas suffi à ouvrir le score. A la radio, le troisième du PSG est tombé et le désespoir était total. Il y aurait encore du temps pour un autre, mais le coup franc de Yazici a effleuré le poteau droit de Green..

La cravate, au moins, laisse les Dogues dépendant d’eux-mêmes le dernier jour avec l’avantage d’un point. La visite à Angers peut être histoire ou malheur. Le PSG fera pression en se rendant à Brest le week-end prochain. Les Parisiens n’abandonnent pas et sourient avec le glissement.