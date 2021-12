Résumé et objectifs de Linares

14/12/2021

Le 15/12/2021 à 00:01 CET

Linares Deportivo, de la First RFEF, a éliminé Alavés en Copa del Rey dans un duel où ils ont su parfaitement interpréter le match face à un adversaire qui a à peine généré des occasions de marquer (2-1).

LIN

AILE

Linares

Razak ; Dani Perejón, Fran Lara, Josema, Barbosa ; Sanchidrián (Olivera, 86′), Rodri, Meléndez (Andriu, 86′), Fran Carnicer (Marín, 56′); Hugo Díaz (Carracedo, 77′) et Etxanix (Nando Copete, 56′)

Alaves

Sivera, Tirlea (Miguel, 81′), Lejeune, Tachi, Javi López; Edgar (Luis Rioja, 46′), Toni Moya, Pere Pons (Joselu, 60′), Iván Martín (Manu García, 46′); Sylla et Guidetti (Pellistri, 46′)

Buts

1-0. M. 19. Etxanix. 1-1. M. 67. Sylla. 2-1. M. 72. Nando Copete.

Arbitre

Díaz de Mera (castillan-La Mancha). TA : Extanix (55′), Hugo Díaz (66′) et Perejón (86′) / Edgar (37′), Toni Moya (65′).

Stade

Linarejos. 3 500 spectateurs.

C’est la deuxième fois en moins de deux ans que l’équipe basque est exclue de la Coupe dans la province de Jaén, après avoir perdu 3-1 le 17 décembre 2019 contre le Real Jaén, de la troisième division, qui était précisément entraîné par Alberto González, l’actuel entraîneur de Linares.

Linares Deportivo a très bien fermé ses lignes et a à peine permis à Alavés de générer des occasions dangereuses. Le plus clair était un tir au poteau. Père Pons au quart d’heure, mais les locaux, à leur première arrivée, marquaient au moyen de Etxanix.

L’attaquant basque a culminé un jeu de stratégie dans un coin que Barbosa a pris bas, Boucher touché le ballon dans le dos et Etxaniz Il a battu Sivera de près.

Ce but a permis à Linares de se sentir plus à l’aise sur le terrain et dans les transitions rapides, il se tenait devant le but de Sivera, bien que l’occasion la plus claire ait été un en-tête de Sanchidrien.

La production offensive d’Alavés s’est réduite à des actions stratégiques qui ont sauvé le but sans problème Razak.

Javi Calleja, l’entraîneur de l’équipe de Vitoria, a effectué un triple changement à la mi-temps et s’est rendu sur le terrain de Luis Rioja, Manu García et Pellistri a donné à Alavés plus d’agressivité et à la suite de cela est venu l’objectif de Sylla Tête à la 66e minute et occasions de marquer.

Mais les Linares n’ont pas craqué et six minutes plus tard, Nando Copete, après une assistance magistrale de Persil, battre avec un coup subtil pour Sivera.

À partir de là, Linares a dominé à volonté et a récolté jusqu’à trois fois pour augmenter le score, mais Sivera sauvé les tirs de Barbosa, Sanchidrián et Carracedo.