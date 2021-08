Résumé et objectifs de l’Inter-Gênes en Serie A

21/08/2021 à 20h38 CEST

Arnau montserrat

Sans Lukaku, sans Achraf, sans un Lautaro resté dans les tribunes et cela a alimenté les rumeurs sur son avenir… Le nouvel Inter d’Inzaghi a commencé par un triomphe avec peu d’inconvénients contre Gênes qui s’est retrouvé trop tôt derrière au tableau d’affichage. Peu d’histoire, beaucoup de Çalhanoglu, la meilleure nouvelle pour les ‘neroazzurri’.

INT

GEN

Inter

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (Dumfries 84′); Darmian, Barella (Vecino 77′), Sensi (Vidal 68′), Brozovic, Çalhanoglu (Satriano 77′), Perisic (Dimarco 69′); Dzeko.

Gênes

Sirigu ; Vanheusden, Criscito, Biraschi (Serpe 46′), Rovella, Struaro (Melegoni 71′), Badelj, Hernani (Bianchi 46′), Cambiaso (Sabelli 46′), Kallon (Favilli 55′), Pandev.

Buts

1-0 M.6 Skriniar ; 2-0 M.14 Çalhanoglu ; 3-0 M.74 Vidal ; 4-0 M.87 Dzeko.

Arbitre

Valerio Marini. TA : Vecino (78′) / Criscito (2′), Sturaro (66′).

Le champion n’aurait pas pu mieux commencer sa défense du titre. Il a brillé avec un quart d’heure qui a suffi pour finir le match. Commandé par Çalhanoglu, le Turc a abandonné sur un plateau le premier du match avec un coup de pied de coin magistral à la tête d’un Skriniar qui a volé comme un avion au tir.

La signature récente des « neroazzurri » a clairement montré qu’il connaissait déjà la maison. Avec Milan il a joué sur le même gazon, dans le même stade et la période d’adaptation, il n’a pas à passer. À la tête de l’équipe d’Inzaghi, il a porté le score à 2-0 dans une action individuelle qui s’est terminée par un tir bas, collé au poteau gauche du but d’un Sirigu qui pouvait déjà s’étirer autant qu’il voulait que le ballon n’a pas atteint. L’ottoman a déjà conquis son nouveau public.

Avec le 2-0, l’Inter n’avait pas besoin de plus, il s’est laissé aller devant la parcimonie d’un Gênes qui n’a pas transpiré non plus pour tenter de combler l’écart. En réalité, le seul qu’il avait, clair comme le plus, a été échoué par Kallon. Perisic aurait pu porter le score à 3-0 avant la pause, mais le VAR a refusé le but pour hors-jeu. Retrait du Croate, deux tirs, deux buts. Meilleure impossible.

Le récital de Çalhanoglu s’est poursuivi en seconde période, mais encore une fois, un précédent hors-jeu de Perisic a annulé le véritable but de Hakan. Volée et contrôle sensationnels. Il n’en fallait pas plus à l’Inter qui a fini par baisser le piston dans un match d’ouverture placide. La tâche a été terminée par Arturo Vidal, qui est venu pour se rafraîchir, et a profité d’un talon de Barella pour porter le score à 3-0 et d’un Edin Dzeko qui a marqué son premier but officiel avec l’Inter, car lors du dernier match amical, il a déjà marqué. . L’ancien Rom part du bon pied… et aussi le champion.