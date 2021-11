Résumé et objectifs de l’Irlande du Nord

15/11/2021 à 23:06 CET

Alex Carazo

Les pires craintes reviennent en Italie. Retour en playoffs pour aller en Coupe du monde. Comme en 2018, les « Azzurra » n’ont pas réussi à passer la phase de qualification en tant que premiers du groupe et sont contraints de se battre pour l’une des trois places qui restent vacantes. A Belfast, avant une Irlande du Nord que rien n’a été joué, ceux de Mancini ils ne sont pas passés de 0-0 ni n’ont pratiquement perturbé le but de Paon-Farrel. L’ombre des champions de la Eurocoupe.

NIR

ITA

Irlande du Nord

Peackock-Farrel; Cathcart, Flanagan, Evans ; Dallas, McCann, Davis, Saville (Evans, 72′), Lewis ; Whyte (Washington, 72′), Magennis.

Italie

Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (Scamacca, 80′) ; Jorginho (Locatelli, 69′), Tonali (Cristante, 46′), Barella (Belotti, 64′) ; Berardi, Insigne (Bernardeschi, 69′), Chiesa.

Arbitre

Istvan Kovacs. TA : Magennis (57′), Peackock-Farrel (83′) / Tonali (9′)

L’Irlande du Nord a été un mur infranchissable dans le Parc Windsor tout au long de la phase de qualification, et contre l’Italie ils l’ont encore montré. Très peu de l’ensemble Mancini dans la première partie. Distingué et Chiesa Ils étaient les plus actifs en attaque mais ils se heurtaient continuellement aux trois centres nord-irlandais.

Le plus clair y a joué Dites Lorenzo avec une arrivée par derrière et une diagonale ‘made in’ factory Distingué, si habituel et en même temps spécial du capitaine italien, que la partie napolitaine a terminé au second poteau mais l’a dévié Paon-Farrel. Ils ne le savaient pas, mais cette occasion serait finalement l’occasion la plus claire de toute la réunion. Le seul, en fait.

Cela valait la peine à l’Italie de faire la même chose que la Suisse dans leur match contre la Bulgarie et cela les a fait être dans un calme tendu et avec un œil sur le Swissporarena de Lucène. Au début de la seconde mi-temps arriva la mauvaise nouvelle pour les Italiens. Alors qu’ils étaient encore incapables de générer du danger dans le but de Irlande du Nord, peu de temps après avoir traversé les vestiaires Okafor Il a dépassé l’équipe suisse.

La nouvelle a rapidement atteint le Parc Windsor et la ruée a commencé en Italie. Une ‘Azzurra’ sans l’étincelle et le dynamisme qu’on a vu en Eurocup et avec très peu d’idées en attaque. Et ainsi le reste du jeu continua. Alors que les buts de la Suisse tombaient, l’anxiété augmentait dans l’équipe italienne et dans Mancini, qui introduisait des attaquants et retirait des milieux de terrain sans apparemment suivre un schéma logique.

Il n’y avait pas de but dans le match. Le mot « play-offs » crée de vrais frissons en Italie, d’autant plus après la dernière expérience avec la Suède qui les a exclus de la Coupe du monde 2018. Encore une fois le cauchemar des play-offs. Encore le cauchemar de Belfast, comme en 1958. Cette fois, ils étaient directement sans la Coupe du monde. Cette fois… on verra.