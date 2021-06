Résumé et objectifs de l’Italie-République tchèque, amical international

04/06/21 à 22:46 CEST

L’Italie a vraiment commencé sa préparation pour le Championnat d’Europe avec une victoire sur la République tchèque. Le 7-0 contre Saint-Marin était de peu de valeur. La ‘azzurra’ a réussi un premier examen avec brio face aux Tchèques, qui ont également une place dans le tournoi sur le vieux continent. Les hommes de Roberto Mancini ont tourné le jeu sur la voie rapide en première mi-temps face à ceux de Jaroslav Silhavy, qui ont opté pour un mélange de partants et de l’unité ‘B’. Ils ont terminé la tâche avec un glissement de terrain.

ITA

RCH

Italie

Donnarumma; Florenzi (Toloi 87′), Bonucci, Chiellini (Acerbi 63′), Spinazzola (Emerson 63′); Barella, Jorginho (Cristante 62′), Locatelli; Berardi (Chiesa 78′), Immobile (Raspadori 78′), Insigne.

République tchèque

Pavlenka ; Coufal, Brabec, Celustka (Zima 46′), Bofil ; Kral; Masopust (Sevcík 61′), Darida (Sadílek 81′), Barak (Soucek 46′), Janko (Vydra 61′); Krmencik (Schick 46′).

Buts

1-0 M.23 Immobile ; 2-0 M.42 Barella ; 3-0 Insigne M.66 ; 4-0 M.73 Berardi.

Arbitre

Lionel Tschudi. Pas de cartes.

En fait, il a laissé Soucek ou Schick sur le banc, ses deux grandes stars. La meilleure nouvelle pour l’Italie, le niveau d’Immobile. Le joueur de la Lazio a affiné son objectif pour la Coupe d’Europe avec le premier but à la 23e minute.Ciro a récupéré un ballon à l’intérieur de la surface et avec une feinte a laissé une demi-défense brisée. Il la plaça au premier poteau, là où Pavlenka ne pouvait pas atteindre.

La « squadra » s’appréciait et c’est Barella qui a mis le terrain entre trois minutes avant la pause. Après les vacances, la République tchèque a opté pour un lifting et les chiffres sont entrés. Les hommes comme Soucek ne pouvaient pas changer grand-chose. La République tchèque est à des années-lumière de l’Italie. Insigne a mis les batteries dans la seconde moitié et Il a pris comme partenaire un Immobile qui sait aussi y assister.

Après le 3-0, c’est le joueur napolitain qui s’est déguisé en assistant d’un Berardi qui a également fait les oppositions pour être titulaire. Et il n’a pas eu une mauvaise note. Avec le quatrième but, le match était terminé. Personne ne voulait forcer plus. L’Italie gagne des nombres entiers.