Résumé et objectifs de l’Italie

25/03/2021

À 23:27 CET

X. Serrano

Italie d’un pas ferme a commencé la route vers lui Coupe du monde Qatar 2022. L’équipe transalpine bat Irlande du Nord (2-0) avec des buts de Berardi et Immobile. Il est passé de plus en moins et à la fin Donnarumma devait venir à la rescousse. Dans l’ensemble, un baume pour effrayer les fantômes après avoir raté la dernière Coupe du monde. La ‘Azzurra‘a appris sa leçon, s’est renouvelé et sous la direction de Roberto Mancini Il a 23 matchs invaincus, avec seulement cinq nuls cédés.

ITA

NIR

Italie

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (Spinazzola, 75 ‘); Pellegrini (Barella, 64 ‘), Locatelli (Pessina, 84’), Verratti; Berardi (Chiesa, 75 ‘), Immobile et Insigne (Grifo, 84’).

Irlande du Nord

Peacock-Farrell; Smith, Cathcart, Jonny Evans, Dallas; McNair (Thompson, 78 ‘); Corry Evans (Saville, 46 ‘), Davis, McCann; Whyte (Lavery, 64 ‘) et Magennis (Lafferty, 78’).

Buts

1-0 M. 14 Berardi. 2-0 M. 39 Immobile.

Arbitre

Ali Wordyik (Turquie). TA: Saville (48 ‘) et Thompson (90’).

Incidents

Match disputé à l’Ennio Tardini correspondant à la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Lors du premier match de la phase de qualification pour le Coupe du monde 2022, Mancini il a opté pour l’ancienneté. En avance sur les incontestés Donnarumma, en défense, il s’est formé avec Florenzi, Chiellini, Bonucci Oui Emerson. Sans Jorginho, Locatelli a servi de milieu de terrain flanqué de Verratti, un autre intouchable, et Pellegrini, qui a remporté le match pour Barella. En attaque, Distingué Oui Berardi, au lieu de Chiesa, ils accompagnaient Immobile, qui est joué la position de ‘9’ avec Belotti.

Comme prévu, le ‘Azzurra‘a ouvert la voie depuis le coup de sifflet d’ouverture. Confortable avec du cuir avant un Irlande du Nord qui a abandonné le ballon, l’équipe transalpine a vite trouvé le but. Florenzi a fui un laissez-passer pour le raid de Berardi sur l’aile droite et l’avant du Sassuolo, complètement seul et avec pratiquement aucun angle, il a tiré Paon-Farrell.

Rien n’a changé après le but. Italie Il a tenté sa chance lors de quelques tentatives lointaines contre une équipe britannique avec des difficultés à marcher sur le terrain rival. Et pour une fois, il l’a fait, il est sorti tondu. Dans un rapide contre, Distingué reçu dans le cercle central et assisté Immobile, qui après une course puissante a marqué le deuxième avec une chaussure ajustée au poteau court. L’avant de la Lazio, tant de fois interrogé pour son manque de frappe avec le ‘Azzurra». Il n’avait plus marqué depuis novembre 2019.

Après avoir traversé les vestiaires, Irlande du Nord a enregistré son premier tir sur une tentative déviée de Whyte. Le prélude à une mise en scène plus agressive. L’équipe britannique a avancé des compteurs, a entravé l’élaboration italienne et a exigé Donnarumma. Le « rossonero » a répondu avec deux arrêts en tirs à bout portant de Whyte, après une passe imprudente de Locatelli, Y Saville.

Des doutes ont surgi dans Italie, incertain et erratique à la sortie du ballon. Des pertes s’ensuivent, un problème à résoudre par Mancini mais quoi Irlande du Nord il n’a pas pu pénaliser. Pas même voler des balles dans la zone rivale. Le manque de visée du visiteur a aidé les «azzurri» à éviter la déception et à égaler les trois points.