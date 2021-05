Résumé et objectifs de l’objectif

07/05/2021 à 22h59 CEST

Lille frémit son titre de Ligue 1. Pour l’instant, ils vont empêcher le PSG de les dépasser ce week-end. Sa victoire au Derby du Nord par 0-2 contre Lens vous garde au top de Ligue 1 avec deux matchs à disputer.

LEN

P’tit

Lentille

Leca; Clauss (Boura, 67 ‘), Gradit, Fortes, Bade, Michelin; Cahuzac, Doucouré (Mauricio, 85 ‘), Fofana (Costa, 85’); Kakuta (Sotoca, 73 ‘), Ganago (Kalimuendo, 73’).

Lille

Maignan; Celik (Pied, 75 ‘), Fonte, Botman, Mandava; Luis Araújo (Ikoné, 67 ‘), Xeka (Bradaric, 85’), Soumare, Bamba; David (Weah, 67 ‘), Yilmaz (Yazici, 75’).

Buts

0-1 M. 4 Yilmaz. 0-2 M. 40 Yilmaz. 0-3 M. 60 David.

Arbitre

Clément Turpin. TA: Michelin (29 ‘& 35’), Fortes (67 ‘) / Luiz Araujo (39’). TR: Michelin (35 ‘).

Incidents

Stade Bollaert-Delelis. Jour 36. Porte fermée.

Les hommes de Christophe Galtier savaient qu’une victoire leur paraissait indispensable pour entretenir leurs rêves de répéter le titre 2010/11, l’année de leur troisième titre. Le quatrième peut tomber cette campagne, et sur elle dépendait de l’emporter au stade Bollaert-Delelis.

Et ils devraient aussi être reconnaissants, au travail de Burak Yilmaz sorti avec trois points de Lens. Car il n’y avait même pas 3 ‘du match alors que les Dogues étaient déjà en tête grâce au premier but du Turc, qui a transformé une faute dans la surface sanctionnée par Clément Turpin en but.

Avec l’avantage, Lille n’a pas baissé l’intensité et a cherché à augmenter les chiffres. C’était plus cher quand à 35 ‘Michelin a vu le rouge après un coude dans un saut. Un Lens avec dix était peu rival. Et Yilmaz l’a certifié à 40 ‘avec un pied gauche qui sera le but du jour pour le signer 0-2 avant d’aller se reposer.

Après la reprise, Jonathan David a fini de condamner les actions avec 0-3, mettant le nombre de buts et laissant Lille à quelques pas du titre de champion, en fonction de lui-même et sans penser à ce que fait le tout-puissant PSG.