Résumé et objectifs de Lorient

22/12/2021 à 23:02 CET

Francesc Ripoll

Le PSG a égalé un point « in extremis » grâce à un peu de Mauro Icardi dans la remise. Un autre de plus. Lorient, qui a connu neuf défaites consécutives, a enduré 90 minutes face à l’excellent leader de la France, qui sans Mbappé ni Neymar, s’est retrouvé sans idées et a montré sa pire version à l’arrière. Sergio Ramos, entré en jeu après la pause, a été expulsé pour un double jaune.

LOR

PSG

Lorient

Nardi ; Mendès, Laporte, Jenz, Le Goff ; Le Fée, Monconduit, Abergel, Ouattara ; Moffi, Lauriente (Igor Silva, 78′).

PSG

Navas ; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes (Ramos, 46′) ; Wijnaldum, Gueye, Ander Herrera (Yansane, 75′) ; Messi, Icardi, Di Maria.

Buts

1-0 M.40 Monconduit. 1-1 M.91 Icardi.

Arbitre

François Letexier. TA : Ouattara (42′) / Wijnaldum (85′), Ramos (2A, 86′).

Incidents

Match joué au stade du Moustoir.

Icardi a été le premier à animer l’affrontement. Dès qu’il a commencé, il a eu une opportunité très claire d’ouvrir la boîte. Di María lui a envoyé un ballon parfait que, avant tout, l’attaquant a terminé à côté. Suivant le scénario prévu, le PSG s’empare de la possession et enferme Lorient. Dans cette situation, l’équipe locale était plus dangereuse que jamais. Il en avait marre d’envoyer de longs ballons dans le dos de la défense parisienne, qui a subi un calvaire. L’équipe bretonne a eu jusqu’à trois occasions, la plus nette étant un heads-up de Moffi qui a terriblement piqué.

Ceux de Pochettino ont souffert, flous en attaque, avec le sentiment que les choses n’arriveraient que si Messi, avec quelques coupures et passes dans l’espace, touchait le cuir. L’Argentin a couru dans le bois, après une volée de l’avant. Celui qui n’a pas failli de loin c’est Monconduit, qui a décroché une gifle de la main droite pour dépasser Lorient. Inarrêtable.

La pause a amené Ramos pour Nuno Mendes et deux occasions pour le PSG. Wijnaldum a tiré large et Di María a raté un but chanté que Leo Messi avait magistralement fabriqué. La présence offensive de Lorient disparaissait et les capitalistes prenaient le contrôle total et absolu de l’affrontement. Mais ils ne savaient pas comment trouver des espaces. Seul ’30’ a fait quelque chose de différent. Et si cela ne suffisait pas, SErgio Ramos a fini par être expulsé pour un double jaune. Une absurdité. Icardi a dû apparaître dans la remise pour « rattraper » la honte et revenir à Paris avec un nouveau point obtenu à l’épilogue.