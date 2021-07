Résumé et objectifs de l’Ukraine

03/07/2021 à 23:05 CEST

L’Angleterre et l’euro ont été deux mots presque en désaccord historiquement. Leur meilleure participation remonte aux demi-finales, ce malaise général lorsqu’ils ont pu soulever le titre à domicile en 1996 et le laisser filer contre l’Allemagne. Mais des performances comme celle d’aujourd’hui ont sans aucun doute ramené “It’s Coming Home” dans le cœur des fans. Un brillant 0-4 pour éliminer l’Ukraine les pose en demi-finale de l’Euro, à seulement deux matchs de la gloire maximale.

Ukraine

Bushchan ; Zabarnyi, Kryvstov (Tsygankov, 35′), Matvienko ; Karavaev, Sydorchuk (Makarenko, 64′), Zinchenko, Mykolenko; Shaparenko ; Yaremchuk, Yarmolenko.

Angleterre

Pickford ; Walker, Stones, Maguire, Shaw (Trippier, 64′) ; Rice (Henderson, 57′), Phillips (Bellingham, 64′) ; Sancho, Mount, Sterling (Rashford, 64′) ; Kane (Calvert-Lewin, 73′).

Buts

0-1 M. 4 Kane. 0-2 M. 46 Maguire. 0-3 M. 47 Kane. 0-4 M. 63 Henderson.

Incidents

Quarts de finale. Olympique de Rome. 22 000 téléspectateurs.

Southgate a été surpris dès le début. Non pas à cause du changement de système, qui a été évoqué lors de la semaine du passage de trois à quatre défenseurs, mais à cause du choix des noms. Lorsque la contribution de Jack Grealish était attendue par Bukayo Saka, le sélectionneur anglais a opté pour le premier titre de Jadon Sancho.Et ce ne sera pas très populaire, mais efficace c’était sa décision. Parce qu’il ne s’est même pas passé cinq minutes au compteur quand Harry Kane chantait le premier. Un grand jeu de Sterling sur l’aile gauche a permis à l’attaquant de Tottenham seul, qui a battu un Bushchan rétréci presque en chute. Après avoir été étouffé en phase de groupes, ses deux premiers buts du tournoi sont venus en phase à élimination directe.

Habitué à des matchs très serrés, il donnait le sentiment d’une Angleterre très solide par rapport aux quelques outils ukrainiens. Les « Trois Lions » essayaient de prendre soin d’eux-mêmes à tout moment. Ils ont pu augmenter l’avance en première mi-temps avec un tir très puissant de Declan Rice, mais Bushchan s’est retenu. Ce qu’il n’a pas pu faire, c’est éviter la débâcle d’après la pause.

Car le coup fait plus mal quand l’adversaire ne s’y attend pas. Et si dans la première partie quatre minutes ne se sont pas écoulées, dans la seconde nous n’avons même pas atteint les 60 secondes quand Maguire s’est levé pour terminer la cargaison de Luke Shaw et la ranger. Il a revu le VAR, mais l’Ukraine a dû sortir du centre. Et le perdre, presque immédiatement, pour conduire à un autre centre Shaw et la tête de Kane. 0-3 et destruction presque mortelle pour les hommes de Shevchenko.

Ou mortel, directement, car il n’y avait qu’une seule équipe aux Jeux olympiques de Rome. Jordan Henderson l’a confirmé, révulsif en seconde période, reprenant la formule de la tête pour inscrire le quatrième but. Le festival était déjà déchaîné. Gareth Southgate, membre de l’équipe de 1996 qui a atteint les demi-finales à domicile, a maintenant le privilège de surmonter l’exploit historique. Le Danemark les attend en demi-finale.