Résumé et objectifs de l’Ukraine

21/06/2021 à 20h29 CEST

.

Sélection de L’Autriche a réalisé ce lundi la première qualification de son histoire pour les huitièmes de finale du Championnat d’Europe, où l’Italie sera mesurée, après avoir donné la surprise et battu avec autorité (0-1) une Ukraine qui débutait comme favorite.

DUC

AUT

Ukraine

Bushchan ; Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko (Besiedin, 85 ‘); Sydortchuk ; Yarmolenko, Shaparenko (Marlos, 68′), Zinchenko, Malinovski (Tsygankov, 46’) ; Yaremchouk.

L’Autriche

Bachmann ; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba ; Schlager, Laimer (Ilsanker, 72′), Grillitsch ; Baumgartner (Schopf, 32′), Sabitzer ; Arnautovic (Kalajdzic, 90′).

Arbitre

Cüneyt Çakir (Turquie). Il n’y a pas eu de réprimandes.

Incidents

Journée 3. Arena Națională. 15 000 téléspectateurs.

L’Autriche est sortie, sous le soleil de Bucarest, bien plantée sur le terrain et désireuse de prendre l’initiative, abandonnant le schéma des trois centraux pour faire place à un 4-3-2-1, avec Alaba dans la bande et Arnautovic dans le plomb. Cette formation a commencé à porter ses fruits dès les premières étapes de la réunion, avec ceux de Franco Foda trouvant des espaces avec une relative facilité par les groupes, avec Schlager, à droite, et Alaba, à gauche.

L’Ukraine, consciente que le match nul les a servis et annulée par la pression autrichienne, a proposé un jeu plus défensif, attendant derrière et cherchant à blesser la contre-attaque. L’effort de l’équipe alpine a été récompensé à la 21e minute du match, lorsque Baumgartner est apparu parmi la défense ukrainienne pour mettre le pied et envoyer le ballon au fond. du filet, après un superbe corner du nouveau joueur du Real Madrid David Alaba.

Après le but, l’Autriche n’était à aucun moment satisfaite et a neutralisé une Ukraine qui n’a mis Bachmann à l’épreuve qu’avec un tir solitaire de l’extérieur de la surface. Ils pourraient aller à la pause avec un plus grand avantage si Arnautovic n’avait pas raté un heads-up avec le gardien ukrainien., et a subi la perte inattendue de l’auteur du premier but, Christoph Baumgartner, qui a été remplacé par Schöpf après une collision frontale avec un défenseur rival.

Andryi Shevchenko s’est déplacé à la mi-temps, remplaçant un Malinovskyi manquant par Tsygankov en attaque, même si son équipe n’a toujours pas trouvé la clé pour devancer la pression autrichienne. Dans une seconde mi-temps, au cours de laquelle les deux équipes ont ralenti, la chance la plus claire pour l’Ukraine est venue après un coup franc latéral dans lequel Bachmann a sauvé en toute sécurité un mauvais dégagement de leur propre défense.

Après quelques minutes de coupe plus défensive, ceux de Foda sont revenus chercher le contrôle du parti, avec un Grillitsch formidable et travailleur dans le pivot qui a libéré Schlager et Laimer dans les trois quarts du peloton.

La tension pouvait se faire sentir dans les dernières minutes du match car un seul but de Shevchenko pouvait complètement renverser la vapeur et leur accorder leur classement tant attendu et sans précédent. L’Ukraine a essayé jusqu’au coup de sifflet final, mais leur chance la plus nette, un tir talonné de Yaremchuk, est passé à côté. rasant le poteau autrichien.

Avec ce résultat, l’Autriche est deuxième du groupe, derrière les Pays-Bas, et L’Italie sera mesurée en huitièmes de finale ce samedi; tandis que L’Ukraine, avec seulement 3 points, attend la suite des matchs pour voir s’il devient l’un des quatre meilleurs tiers à passer le tour.