Résumé et objectifs de l’Unami

30/11/2021 à 21:40 CET

Alavés a mis une heure pour débloquer son match de Copa del Rey contre un Unami stoïque, des fans régionaux, et a été Luis Rioja, qui, en sortant du banc, a offert à l’équipe basque le saut d’une qualité suffisante pour déséquilibrer le duel dans les trente dernières minutes (0-3).

ONGLE

AILE

Unami

Chema, Cámara (Marcelo, 63′), Adrián (Ousama, 86′), Vicente, Jorge, Rubén, De la Cruz (Terleira, 50′), Quino, Prieto, Chechu (Brañas, 86′) et Koby (Varo, 86′).

Alaves

Sivera, Saúl García, Tachi, Miazga, Javi López, Manu García, Balboa (Rioja, 61′), Iván Martín (Toni Moya, 61′), De la Fuente, Sylla et Guidetti (Mendes, 83′).

Buts

0-1 M. 65 Guidetti. 0-2 M. 82 Sylla. 0-3 M. 90 Luis Rioja.

Arbitre

Ortiz Arias. TA : De la Cruz (48′), Cámara (61′), Jorge (63′) et Chechu (72′) / Miguel (18′) et Rioja (95′).

Incidents

La Albuera. 1800 spectateurs.

Sachant que son équipe allait monopoliser la possession du ballon, Javi Calleja a donné tous les galons du milieu de terrain alava à Manu García, qui, accompagné de Balboa, a pris les commandes du jeu dès la première minute.

Manu García a très judicieusement déplacé le ballon d’un côté à l’autre du terrain, essayant surtout de donner de la profondeur à son équipe sur l’aile gauche, où à la fois Javi López frappait sur le côté et Miguel un peu plus loin.

L’Unami fermé dans son champ en essayant de minimiser les espaces et, sauvant quelques déséquilibres dans les percées de Guidetti et Sylla, surtout dans les premières minutes, il a su garder son bloc, bien attentif à la ligne des trois centraux en aide.

La logique était que le passage des minutes finirait par ajouter des chances à l’équipe d’Alava et Manu García a tiré un poteau après une action au centre, mais à partir de ce moment jusqu’à la prochaine occasion claire pour les hommes de Javi Calleja, vingt minutes se sont écoulées, en le qu’Alavés voulait, mais ne pouvait pas.

La première demi-heure de la rencontre a été surmontée lorsque les visiteurs ont appuyé fermement, profitant du fait qu’Unami a fait une pause en défense et a même avancé ses lignes en tentant de surprendre avec un couple d’internés à la droite de Koby.

Manu García a été celui qui s’est le plus rapproché du but, mais le gardien Chema a remporté l’ovation des supporters avec deux interventions de mérite à deux tirs du pivot d’Alavés, qui est arrivé à la mi-temps avec peu à se mettre dans la bouche.

Le plan ne donnait pas de résultats à l’équipe de Javi Calleja, qui au moment du match a redynamisé l’attaque en faisant entrer Toni Moya et Luis Rioja, qui a mis trois minutes pour débloquer le match avec un embarquement à gauche qui s’est terminé par un centre mesuré aux pieds de Guidetti, qui n’a eu qu’à pousser le ballon presque sous la barre transversale pour porter le score à 0-1.

Le but a ramené le match à ce qui était attendu, avec Unami de plus en plus fatigué et sans la confiance du 0-0 et Alavés à l’aise sur le terrain glacé de La Albuera.

Sylla il a condamné le match en remportant le match contre la défense ségovienne en un contre et quand le duel a glissé vers la fin Luis Rioja a épissé une volée à l’intérieur de la zone qui signifiait le 0-3.