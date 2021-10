Résumé et objectifs de Majorque

27/10/2021

Le à 21:25 CEST

Joël Gadéa

Séville n’a pas réussi à sortir victorieux du Visit Mallorca Estadi contre un Majorque qui est passé du plus au moins, puisqu’il a pris l’avantage en première mi-temps. Les Andalous, qui étaient sur le point de gagner au lendemain de leur assemblage, sont toujours sans carburation à l’extérieur mais s’installent dans la zone des Champions.

Comme lors des derniers matchs à l’extérieur, Séville est sorti contemplatif et, très tôt, l’intensité « vermillon » a pris le dessus sur le match. Avant l’équateur, Antonio Sanchez, à son deuxième départ du parcours, il a ouvert la boîte avec son premier but dans l’élite. Les « bassins », énervés, ne se sont rétablis que lorsque Diego Carlos, à la sortie d’un corner, il prévenait avec le seul visiteur une chance au bord de la mi-temps.

Malgré le fait que Majorque a averti au début de la seconde mi-temps avec un tir au poteau ange, Séville, avec les changements et les directives de Lopetegui, mettait en bouteille les insulaires. Premier, Rafa mir, avec une autre occasion qui s’est terminée dans le bois, dans laquelle c’était le prélude à l’alluvion finale.

Lamelle il a égalisé le match avec un beau but depuis le balcon de la zone sur le point d’entrer dans la dernière ligne droite. Le harcèlement et la démolition dans les dernières minutes ont été total, au point que le VAR a annulé un but de Ocampos à la dernière minute, au grand désarroi du banc d’un Séville toujours en zone des Champions. Majorque, quant à elle, a déjà disputé trois matchs de suite sans gagner.