Résumé et objectifs de Majorque

11/07/2021 à 21:10 CET

Majorque à égalité dans le temps additionnel (2-2) contre Elche, qui avait pris les devants au tableau d’affichage avec un doublé de l’attaquant argentin Lucas Boyé. L’équipe des Baléares a été sauvée par une tête de Pablo Maffeo, qui a profité du faux départ du but Edgar Badia, dans la seule mais cruciale erreur qu’il a commise à son retour dans le but d’Elche.

MLL

ELC

Majorque

Reine; Maffeo, Russo, Valjent, Costa ; Babá (Ruiz de Galarreta, 76′), Salva Sevilla (Mboula, 82′), Dani Rodríguez; Kang In Lee (Abdón Prats, 76′), Ángel (Fer Niño, 63′) et Antonio Sánchez (Amath, 63′).

Elche

Edgar Badia ; Barragán, Enzo Roco, Bigas, Mojica ; Pastore (Josema, 67′), Mascarell, Gumbau, Fidel (Josán, 67′); Lucas Pérez et Lucas Boyé (Marcone, 86′).

Buts

0-1 M. 68 Lucas Boyé. 1-1 M. 71 Salva Séville, sur penalty. 1-2 M. 75 Lucas Boyé. 2-2 M. 95 Maffeo.

Arbitre

Melero López (andalou). TA : Russo (17′), Babá (62′) / Lucas Boyé (33′), Barragán (38′), Bigas (88′)

Stade

Visitez Majorque. 12 993 téléspectateurs

L’ensemble franjiverde avait en Lucas Boyé un stylet et le colombien Johan mojica un coup de poignard sur l’aile gauche, mais cela n’a pas suffi à briser la séquence de cinq matchs sans victoire, ce qui le maintient dans la zone dangereuse du tableau.

Majorque a trouvé le remède à ses maux dans la décote, une période qui lui avait été défavorable ces derniers jours, et dans laquelle elle avait laissé six points. Il a fait un exercice de foi jusqu’au bout et a eu son prix avec quelques tables très célébrées par ses fans.

Elche est apparu à Son Moix occupant une place dans la zone de relégation après avoir ajouté un seul point sur les 12 derniers disputés après trois défaites et un match nul. Fran Scribe apporté des changements dans le onze pour inverser la séquence de défaites et ils sont entrés Badia, Gumbau et Pasteur pour Boîte, Guti (sanctionné) et Benedetto.

Badia, justement, il a sauvé son équipe en repoussant un tir à bout portant de Ange Rodriguez, dans ce qui a été la meilleure occasion pour l’équipe des Baléares dans une première mi-temps très serrée. En dehors de ce jeu, la défense d’Elche a bien fermé les espaces et a réussi à neutraliser l’attaque locale, surtout avec le marquage sévère à Kang dans lee. Le Sud-Coréen se déplace généralement très bien entre les lignes mais n’a pas pu se connecter avec Ángel ou Dani Rodríguez dans les derniers mètres.

Place García, remplacé sur le banc des Baléares par son second, Pedro Rostoll, a regardé le match depuis la tribune. L’entraîneur madrilène a décidé de se passer de Brian Oliván et Amath Ndiayé, a fait les gros titres hier à Cadix, et les a remplacés par Côte et Sanchez.

Majorque manquait de profondeur face à l’Elche-qui a eu sa chance avec un tir de Lucas Boyé repoussé par Martin Valjent– circonstance qu’il a tenté de modifier dans la deuxième partie avec l’inscription de Fer Enfant et Amath qui a remplacé ange et Sanchez.

angeIl a justement su ouvrir le score en reprenant de la tête un ballon dégagé à la va-vite par Badía après une frappe puissante de Babá, mais le ballon a été dévié.

Au fil des minutes, les deux équipes sont entrées dans une phase d’erreurs qui s’est soldée par le but de Lucas Boyé (le défenseur central majorquin Franco Russo a échoué) et le match nul, peu après, par Salva Sevilla (Josema a renversé Maffeo dans la surface). Russo, qui avait été l’un des plus en vue ces derniers jours, n’a pas eu son après-midi.

L’Argentin a non seulement commis une erreur sur le premier but de Lucas Boyé, mais il n’a pas été bien dans le deuxième but de son compatriote, à qui il a donné des mètres vitaux dans la surface pour profiter d’une excellente passe de Mojica.

Dans la dernière ligne droite, déjà désespérée, Majorque s’est lancée dans une attaque furieuse à la recherche d’un match nul ; l’effort a eu son prix avec une tête du côté Pablo Maffeo, célébrée dans la jubilation par les tribunes. Enfin, le temps additionnel a été favorable pour faire disparaître le fantôme des points perdus dans les épilogues des quatre derniers matchs.