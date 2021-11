Résumé et objectifs de Majorque

27/11/2021

Le à 20:34 CET

Fans d’Isaac

Le duel entre Majorque et Getafe ne restera pas dans l’histoire. Ceux de Luis García Plaza et ceux de Quique Sánchez Flores ont signé un match à plat, dans lequel aucun d’eux n’a fait assez de mérites gagner.

Majorque

Reine; Maffeo, Valjent, Russo, Costa, Baba, Galarreta, Mboula (Kubo, 68′), Lee, Rodríguez, Ángel (Abdon, 75′).

Getafe

Soria ; Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera, Aleña (Poveda, 88′), Arrambari (Florentino, 71′), Maksimovic, Sandro (Mata, 68′), Unal.

Arbitre

Jaime Latre. TA : Mboula (60′), Russo, (67′), Abdon (93′).

L’équipe locale a commencé un peu mieux, même si n’a pas trouvé le chemin des occasions. Ángel et Lee ont eu le premier but, mais aucun d’eux n’a réussi à terminer au but.

Le jeu manquait de rythme, avec les deux équipes incapables d’être profondes ou verticales. Dani Rodríguez était l’un des rares à proposer un jeu entre les lignes, mais n’a pas réussi à créer un danger sur le but de Soria.

Peu à peu Getafe s’améliore, bien qu’il n’ait pas non plus réussi à trouver le chemin du but. Arrambari a tiré près du poteau, et Olivera a eu le plus clair, au bord de la pause, avec un coup qui a laissé frotter le stick gauche.

Dans la seconde moitié, le rythme de la rencontre est resté le même, avec deux équipes trop peur de perdre. Dani Rodríguez a tiré de l’avant dans l’un des plus clairs, aux mains de Soria. En réalité, il n’y a eu que deux tirs cadrés dans tout le match, celui-ci.

La rencontre est entrée dans la dernière ligne droite, avec des interruptions et avec deux équipes essayant de s’étirer à la recherche du but. Le plus clair est venu au point de saisir la remise, mais Abdon a terminé une tête déviante alors qu’il avait tout en sa faveur. Majorque a tenté de remporter la victoire dans les dernières minutes mais n’a pas réussi.