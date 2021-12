Résumé et objectifs de Majorque

10/12/2021

Le à 23:31 CET

Majorque ne trouve toujours pas la victoire à domicile, deux mois après la dernière fois, et revient pour signer un match nul (0-0) contre un Celta qui a appuyé dans la dernière ligne droite mais a encore payé le manque de but.

Majorque

Reine; Maffeo, Valjent, Raillo, Costa ; Antonio Sánchez (Kubo, 68′), Battaglia, Ruiz de Galarreta (Sedlar, 89′), Dani Rodríguez; Kang-in Lee (Fer Niño, 89′) et Abdón Prats (Ángel, 55′).

celtique

Dur; Kevin Vázquez, Aidoo, Araújo, Javi Galán ; Mur; Beltrán, Denis Suárez (Nolito, 71′), Cervi; Brais Méndez et Santi Mina (Galhardo, 19′).

Arbitre

Díaz de Mera Escuderos (castillan-La Mancha). AT : Costa (41′), Dani Rodríguez (79′), Ruiz de Galarreta (81′)

Stade

Ce sont des Moix. 10 600 spectateurs.

Majorque est entrée sur le terrain avec la leçon apprise et le vent en sa faveur. Les fortes rafales sont devenues les protagonistes des premières minutes de la rencontre, entraînant plusieurs objets vers le green et gênant le jeu. Une circonstance dont le vermillon a tenté de profiter, cherchant l’initiative dans les attaques et mettant la défense de Vigo en difficulté.

Au cas où un ingrédient manquait, une balle frappée à la tête assommée Santi Mina qu’il a été soigné sur la pelouse et transféré sur une civière, faisant une bonne frayeur à ses compagnons. Au milieu des applaudissements, les fans de Son Moix ont dit au revoir à l’attaquant bleu ciel qui, selon le club rapporté plus tard, a été remplacé par précaution et n’a pas eu à se rendre à l’hôpital. Bien sûr, laissant l’attaquant du Celta en difficulté, qui ne pouvait pas compter sur son autre pilier aujourd’hui, Iago Aspas.

Après l’incident, le match est resté verrouillé et avec pratiquement aucune chance, même pas un tir entre les trois bâtons de chaque côté. Le plus clair, le Celta l’avait au bord du repos après une faute qui Galhardo, substitut Santi Mina, ne pouvait pas définir et ni Brais en liquidation.

Le scénario a à peine changé en début de seconde mi-temps, Celta jouant désormais au portant qui continuait à souffler fortement. Malgré tout, le premier avertissement est venu du côté local, à la sortie d’un virage, avec un tir au deuxième poteau de Maffeo qui est monté haut. Le jeu a été encouragé avec quelques arrivées de Celta qui ont coïncidé avec une petite trêve du vent. Ce sont de loin les meilleures minutes du match.

Quand il a semblé que le Celta avait déjà signé le match nul, les occasions les plus claires sont venues, avec un reine, providentiel arrêtant les lancers de Galhardo. ceux de Coudet ouvrir le jeu dans la dernière ligne droite.

Avec Majorque avec peu de production offensive, le Celta a lancé un dernier arreón. Nolito et Brais ont pu ouvrir le score, déjà avec le temps écoulé, mais Reina, devenant un héros local, a égalisé.