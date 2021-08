Résumé et objectifs de Majorque

27/08/2021 à 22:24 CEST

Joël Gadéa

Défaite de l’Espanyol à Palma aux mains d’un Majorque qui l’a accueilli en première division, après les deux nuls initiaux contre Osasuna et Villarreal. Il a commencé par rouler sur Majorque, avec un Prends du kubo indétectable parmi les lignes de perruches. De l’honneur de Fer Niño en attaque, les premières approches vermillon sont nées, qui n’ont pas porté leurs fruits. Petit à petit, les Japonais prennent le relais, commandant depuis le lagon qu’il trouve derrière le David Lopez et distribuant vers la bande dangereuse des gauchers, où Mboula et Oliva ils ont alterné pour regarder dans la zone bleue et blanche.

MLL

ESP

Majorque

Reine; Maffeo, Russo (Sedlar, 45′), Valjent, Brian Oliván; Baba, Salva Séville (Galarreta, 68 ‘); Dani Rodríguez, Mboula (Amath, 60′), Take Kubo (Abdon, 85′) ; Fer Niño (Battaglia, 85’).

Espanol

Diego Lopez ; scar Gil (Vadillo, 85′); Sergi Gómez, Cabrera, Didac Vilà; David López (Morlanes, 54′), Darder, Embarba (Melamed, 54′); Puado (Aleix Vidal, 74′), Dimata (Loren, 74′), De Tomás.

but

1-0 M. 27 Dani Rodriguez.

Arbitre

Díaz de Mera Escuderos (de La Mancha). TA : Fer Niño (19′), Kubo (37′), Brian Oliván (70′), Sedlar (80′) / Cabrera (30′) et Óscar Gil (54′). TR : Sergi Gómez (90′).

Stade

Visitez Majorque Estadi. 7 529 spectateurs.

L’Espanyol ne pouvait qu’égaler les forces avec les conductions de Poignée et quelques arrivées ponctuelles, ce qui n’a pas dérangé l’assurance reine. La domination locale sur le terrain a été transférée au tableau d’affichage, lorsqu’une arrivée sur la voie gauche de Majorque s’est terminée par un centre qui Dani Rodriguez riveté le bâton avec précision Diego López. C’était le premier but que l’Espanyol a concédé jusqu’à présent en championnat et il n’y a pas eu de réaction immédiate, les locaux ont donc maintenu l’avantage sans problème jusqu’à la pause.

Sans réponse

Le temps a passé en seconde période et, ni les changements, ni ceux qui étaient déjà là, n’ont su retourner la situation défavorable pour ceux de Vicente Moreno. Il n’y avait pas de jeu choral, en partie à cause des obstacles dressés par un Majorque qui montrait plus d’habileté et une croissance de la main de Lewis Place García, qui a remporté le match contre l’entraîneur Espanyolista.

A fait ses débuts Morlanes et avait l’alternative un Nico Melamed avec des gallons. La perruche canterano a tenté de prendre les rênes du jeu, mais Vase il a noyé, à lui seul, toute la perruche du milieu de terrain. N’a pas brillé Morlanes, avec presque toute la seconde moitié pour montrer qu’il peut être un élément clé dans le schéma de Châtain.

Avec le commerce, Majorque a commencé à baisser les pulsations du jeu lors de la dernière section et seules les perruches, avec Loren et Aleix Vidal, ils ont ravivé le choc dans les derniers instants, mais la victoire vermillon n’a jamais été sérieusement compromise.

Accompagnant le mauvais match de l’Espanyol, le coup de sifflet final est venu avec une autre mauvaise nouvelle. Vicente Moreno ne pourra pas compter sur Sergi Gomez, qui a vu un carton rouge pour avoir retiré Amath au lendemain de l’accident, avant qu’il ne soit planté dans la zone de Diego López.

Ainsi, ce premier « nouveau derby » en Primera entre Majorque et l’Espanyol s’est soldé par la première défaite du parcours pour les perroquets, qui ont montré leurs problèmes et n’ont pas su faire ressortir leurs atouts. Inquiétant pour Châtain la rare présence de TDR dans la zone rivale et les quelques balles qui circulent dans la zone de Darder et Embarba, qui a quitté la pelouse en colère contre son changement.

L’Espanyol a du travail pour remédier à son manque de but – aucun en trois jours – mais il a aussi du temps dans cette pause. Pour le moment, deux nuls en trois jours pour débuter la Ligue.