Résumé et objectifs de Mancha Real

01/06/2022 à 22:14 CET

Roger Payro

Il ne l’a pas « ouvert » aujourd’hui, mais cela vaut la peine de dire que devoir Nico Williams est un vrai cadeau pour l’athlétisme. Le frère d’Iñaki, à 19 ans, grandit à pas de géant et réclame plus d’importance sous les ordres de Marcelino. Son doublé -dans lequel fut son premier buteur en tant que ‘zurigorri’- classé les rojiblancos pour le huitième de la Copa del Rey (0-2) et a mis fin au rêve de la modeste Atlético Mancha Real, la seule équipe Second RFEF qui était en vie dans la compétition.

RAM

ATH

Teinture royale

Lopito ; Raul Pérez (Chumilla, 77′), Borrego, Cabello, Fernando Gómez (Mario Ordóñez, 71′); Espinosa, Quesada (Del Amo, 71′), Rafilla; Corral (Pablo González, 54′), José Enrique et Arroyo (Campuzano, 54′).

Sportif

Agirrezabala; Petxa (Balenziaga, 64′), Vivian, Íñigo Martínez, Lekue; Nico Williams (Zarraga, 71′), Nolaskoain (Dani García, 70′), Vegsa, Nico Serrano; Raúl García (Artola, 78′) et Berenguer (Sancet, 64′).

Buts

0-1 M. 20 Nico Williams. 0-2 M. 43 Nico Williams.

Arbitre

Martínez Munuera (Valencien). Pas de cartes.

Incidents

La jeunesse. Environ 4000 spectateurs.

Le petit Williams n’a pas mis longtemps à faire son truc. Un jeu sur l’aile droite s’est terminé par un centre que Raúl García a dirigé haut. La boîte aux lions a assumé son rôle de favorite dès le début et n’a pas causé de surprises à ses débuts dans la compétition. Un centre touché par Lekue n’a pas du tout été bien dégagé par le but et Nico n’a pas pardonné.

Avant une demi-heure, il a touché le doublé dans un grand jeu personnel qui s’est terminé par une frappe du pied gauche à la barre transversale mais le deuxième ne s’est pas fait attendre. Au bord de la pause, Vesga envoie un long ballon et après un contrôle guidé magistralement, Williams a condamné la cravate.

Malgré leurs bonnes manières avec le ballon et leurs approches timides, Mancha Real n’a pas été en mesure de mettre l’Athletic en difficulté en seconde période. En réalité Lopito a évité le 0-3 de Berenguer dès qu’il a commencé et la barre transversale a évité un autre but qui semblait clair après un remate de Raúl García et détour ultérieur de Sancet.

Dirigez-vous vers l’équipe de Jaén, qui est démontée du tournoi KO par l’un des « rois » du tournoi et avec le souvenir d’avoir éliminé une Primera comme Grenade.