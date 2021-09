Résumé et objectifs de Marseille

26/09/2021 à 22:43 CEST

Les Marseille accordé le première défaite de la saison avant un Lentille qui a surpris ceux de Sampaoli dans le Vélodrome et a ajouté trois points très précieux. Satoca et Frankowski ils ont dépassé les visiteurs, Payet à égalité, et dans le second Mentionné il a marqué le but final pour donner la victoire et les laisser comme deuxièmes classés.

OLM

LEN

Marseille

López ; Saliba, Balerdi, Peres ; Rongier (Lirola, 46′), Gueye (Konrad, 46′), Gerson (Henrique, 89′), Guendouzi, Dieng (Harit, 63′) ; Sous, Payet.

Lentille

Léca ; Gradit, Wooh, Médine ; Frankowski, Doucouré, Fofana, Machado (Clauss, 70′) ; Costa (Kakuta, 63′) ; Sotoca, Kalimuendo (Saïd, 63′).

Buts

0-1 M.9 Sotoca. 0-2 M.27 Frankowski. 1-2 M.33 Payet. 2-2 M.45 + 2 Payet (p). 2-3 M.71 Dit.

Arbitre

Mikaël Lesage. TA : Gueye (7′), Guendouzi (7′) / Saïd (93′).

Incidents

Stade Vélodrome (40-000 spectateurs).

La première partie du Vélodrome avait tout. Il y a eu deux pénalités, quatre buts, du rythme, des occasions… Ils ont grillé un vrai match Marseille et Lentille aux fans. Il a obtenu 0-2 sur Lentille avec les objectifs de Sotoca, pénalité et Frankowski avec un tir du sommet de la zone au long bâton impossible à Pau López. Superbe but du couloir droit polonais.

De là, il a semblé réveiller le Marseille et montrer une performance plus similaire à ce que nous avons vu en ce début de Ligue1. L’un des principaux architectes du grand niveau de Marseille a été, bien sûr, Payet. Un jour de plus, le Français a jeté l’équipe sur le dos et cette fois, il a réussi à égaliser seul. D’abord d’un coup franc magistral de l’avant, puis des onze mètres juste avant la mi-temps.

Dans le second, ceux de Sampaoli a mieux commencé, grandi par le tirage au sort, et a continuellement rôdé l’objectif de la Lentille. Mais le but qui a culminé la rentrée n’est pas venu et les visiteurs ont commencé à grossir petit à petit, jusqu’à vingt minutes de la fin. Mentionné a marqué le troisième et dernier but de son équipe pour le laisser comme le surprenant Deuxième classé. Equipe Révélation de Ligue 1 2021/22.