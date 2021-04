Résumé et objectifs de Mayence

24/04/2021 à 18:18 CEST

Alors que tout se préparait pour la célébration à l’extérieur du Bayern Munich, Mayence s’est mis sur leur chemin. Pour l’instant, et jusqu’à ce que Leipzig joue, les hommes de Hansi Flick ne pourront pas faire la fête, car leur défaite 2-1 laisse encore une chance à leur poursuivant. Même le retour de but de Robert Lewandowski n’a pas pu sauver la chute.

MAI

LA BAIE

Mayence

Zentner; St. Juste, Hack, Niakhate; Da Costa (Brosinki, 89 ‘), Latza, Barreiro (Kohr, 90’), Mwene; Quaison (Boëtius, 68 ‘); Burkardt (Oztunali, 46 ‘), Onisiwo (Glatzel, 80’).

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba (Gnabry, 70 ‘), Davies; Kimmich, Goretzka (Nianzou, 46 ‘); Sané (Choupo-Moting, 46 ‘), Müller, Coman (Musiala, 46’), Lewandowski.

Buts

1-0 M. 3 Burkardt. 2-0 M. 37 Quaison. 2-1 M. 95 Lewandowski.

Arbitre

Harm Osmers. TA: Mwene 858 ‘), St Juste (59’), Da Costa (87 ‘) / Boateng (36’), Goretzka (41 ‘), Alaba (42’), Lewandowski (72 ‘).

Incidents

Journée 31. Opel Arena. Porte fermée.

Parce que ce n’était pas le meilleur jour pour les Bavarois et ils allaient le réaliser bientôt. Pas cinq minutes ne s’étaient écoulées lorsque son but est tombé. Burkardt a épissé une volée après avoir rebondi et Manuel Neuer a opposé une faible résistance. 1-0 et surprise dès le départ.

Et les choses continueraient à se tordre encore plus pour un Bayern qui ne pourrait pas trouver les moyens. Arrivé à la fin de la première partie, une cargaison du côté de Mwene a servi à Quaison pour le capturer de front, re-forer l’objectif de Neuer.

Le scénario du jeu, loin de changer, a été maintenu pour la seconde période, bien qu’avec une Mayence beaucoup plus retirée. Jusqu’à 95 ‘, l’équipe de Munich pouvait voir un peu de lumière, tout cela grâce au but de Lewandowski. Le Polonais a marqué après presque un mois d’absence, mais même pas pour ceux-là: la chute a été condamnée. Le titre devra attendre.