Résumé et objectifs de Metz

22/09/2021 à 23:09 CEST

Le Paris Saint-Germain a souffert plus que nécessaire pour continuer à compter ses matchs pour les victoires en Ligue 1, vaincre Metz 1-2 avec un doublé d’Achraf Hakimi au début et au dernier souffle du jeu.

RENCONTRÉ

PSG

Metz

Oukidja ; Bronn, Kouyaté, Udol ; Centonze, L. Gueye (Boulaya, 66′), Maiga, Yade (Niakaté, 66′) ; Sarr, Niane (De Préville, 66′), Pajot (Traoré, 90′).

Paris Saint Germain

Keylor ; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendès (Draxler, 81′) ; Rafinha (Herrera, 65′), Danilo, Wijnaldum (Di María, 65′); Mbappé, Icardi, Neymar.

Buts

0-1 M. 5 Hakimi. 1-1 M. 39 Kouyaté. 1-2 M. 90 Hakimi.

Arbitre

Jérémie Pignard. TA : Yade (19′), Maiga (69′), Bronn (73′ & 90′), Centonze (90′), Oukidja (90′) / Mendès (70′), Neymar (90′). TR : Bronn (90′).

Incidents

7e journée. Stade Saint-Symphorien. 25 000 téléspectateurs.

Avec l’absence confirmée de Messi en raison de problèmes de genou, Pochettino a choisi de céder au sauveur du match contre Lyon : Mauro Icardi. Et l’Argentin a été le protagoniste juste après 5 minutes de jeu, assistant à une superbe passe de Neymar pour définir le gaucher. L’arrière de Metz l’a tirée sur la ligne, mais Hakimi a attrapé le rebond et a fait 0-1.

Dès lors, les Parisiens ont dominé les actions, mais arrivés à la fin de la première partie ils ont traversé un nid-de-poule qui leur coûtera cher. Metz se rapprochait de plus en plus de sa surface et, dans un coin, le tirage au sort arriva : Gueye l’a pendue dans la zone pour l’assaut furieux de Kouyaté, qui a sorti une tête implacable et décrété le 1-1 à 5′ de la pause.

Et ça pourrait être pire pour le PSG, car l’adjoint Gueye a voulu se déguiser en buteur dans un tête-à-tête avec Keylor Navas. Mais le gardien de Tico a fait appel à des réflexes félins pour garder le ballon et du 1er au 1er mars aux vestiaires.

Après avoir sauté dans la seconde mi-temps, le PSG s’est mis au travail à la recherche de l’avantage. Neymar a essayé avec un grand jeu individuel de la gauche, mais son dernier tir est passé à côté du but d’Oukidja. Hakimi a fait de même, envoyant le ballon au-dessus de la barre transversale.

Pochettino a tenté de donner un coup de main à Di María, à la recherche d’un dynamisme plus offensif. Et cela a payé à la dernière minute du match, au milieu de toute l’adrénaline qui se répandait sur le terrain après l’expulsion de Bronn et Antonetti, entraîneur de Metz. Neymar est revenu pour inventer une autre magnifique assistance pour Hakimi, qui a signé son doublé et la victoire du leader, qui réaffirme son score parfait.