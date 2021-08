Résumé et objectifs de Metz

08/08/2021 à 19:36 CEST

Lille a démarré avec enthousiasme et avantage ses débuts en Ligue 1 en tant que tout nouveau champion, mais il n’a finalement réussi qu’à faire match nul 3-3 à l’heure contre Metz à ses débuts grâce à un but de Burak Yilmaz à 90′.

RENCONTRÉ

P’tit

Metz

Oukidja ; Bronn, Kouyate, Udol ; Centonze, Sarr, N’Doram, Delaine ; Maïga ; Sabaly (Fofana, 58′), Niane (Joseph, 71′) (Mikautadze, 90′).

Lille

Jardim ; Celik, Fonte, Botman, Mandava (Lihadji, 77′) ; Renato, André, Yazici (Ikoné, 60′), Bamba ; Jonathan David (Weah, 60′), Yilmaz.

Buts

0-1 M. 23 Botman. 1-1 M. 31 Centonze. 2-1 M. 41 Udol. 3-1 M. 52 Centonze. 3-2 M. 81 Ikoné. 3-3 M. 90 Yilmaz.

Arbitre

Éric Watellier. TA : Bronn (56′) / Ikoné (79′), Yilmaz (83′). TR : Kouyaté (56′).

Incidents

1re journée. Stade Saint-Symphorien. 15 000 téléspectateurs.

Les visiteurs ont commencé la première mi-temps en jouant mieux et ont ouvert le score à la 22e minute avec Sven Botman, qui a donné l’avantage au champion à Saint-Symphorien. Plus tard, celui qui domine le plus les actions est Metz, qui il a atteint un match nul huit minutes plus tard, avec Centonze. Il était encore temps pour Matthieu Udol marquer un but de plus et changer les choses avant la pause.

Metz ne s’est pas arrêté en seconde période et il a marqué son troisième but à la sixième minute, encore une fois avec Centonze. Même si le bon temps de l’équipe locale s’est effacé avec l’expulsion de Kouyaté après dix minutes, qui a aidé Lille à pousser pour un match nul. Jonathan Ikoné a réduit la différence à la 35e minute de la seconde mi-temps et Burak Yilmaz est apparu pour sauver les meubles avec un but sur le klaxon alors que le match se mourait.