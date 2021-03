Résumé et objectifs de Milan

14/03/2021 à 22:47 CET

X. Serrano

Le football est capricieux. Une légende ‘rossonera’ devait arriver comme Gennaro Gattuso liquider pratiquement les options du Milan dans la lutte pour le ‘Scudetto». Un seul objectif de Politano après la pause, il suffisait de Naples à l’assaut San Siro dans un match très serré dans lequel les Lombards accusaient le manque de créativité au centre du terrain. La défaite permet au Inter glisser à neuf points en haut du tableau.

MILLE SIESTE Milan Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessie (Meïté, 67 ‘); Castillejo (Saelemakers, 60 ‘), Çalhanoglu (Brahim Díaz, 60’), Krunic (Rebic, 60 ‘); Leao (Hauge, 79 ‘). Naples Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz, Demme (Bakayoko, 80 ‘); Politano (Rui, 80 ‘), Zielinski (Elmas, 75’), Insigne; Mertens (Osimhen, 59 ‘). Arbitre Fabrizio Pasqua. TA: Théo (87 ‘) / Maksimovic (26’), Di Lorenzo (69 ‘). TR: Rebic (90 + 2 ‘). Incidents Match joué à huis clos à Diego Armando Maradona correspondant à la 27e journée de Serie A.

L’équipe lombarde venait de réduire son effondrement des résultats avec la victoire de la dernière journée en Vérone et le lien européen Old Trafford. Malgré les pertes de Ibrahimovic, Bennacer, Calabre ou Romagnoli; Pioli récupéré dans le meneur de jeu Çalhanoglu et aligné sur Gabbia près de Tomori sur l’axe de l’arrière. Moins d’absences Gattuso, de retour dans ce qui fut sa maison pendant la moitié de sa vie.

Après un départ bloqué, avec de nombreuses interruptions, l’égalité a prévalu. Le Milan Il a cherché à pétrir le cuir, mais son manque de créativité dans la salle des machines a abouti à des possessions stériles. Plus de vertige a exposé le Naples, dangereux en transition. Excelée Distingué, très participatif sur l’aile gauche, et un Zielinski incisive.

Le Polonais a profité de la première occasion du duel, pratiquement la seule avant les vacances. Il a puni l’arrière des centrales et a exigé l’étirement de Donnarumma, qui s’est arrêté en deux temps. Le Milan, qui a pris note et a fermé le chemin de l’arc. Mais l’embouteillage était toujours au cœur et il était donc impossible de générer un danger. Seul Leao, la référence offensive, a tenté sa chance sur deux coups timides. Peu de travail pour un Koulibaly impérial.

Le Naples frapperait le premier changement après la pause. Politano trouvé la piste dans la voie de droite, se tenait devant Donnarumma et le battre avec un tir bas. Le Milan J’étais contre les cordes et les Parthénopéens allaient plus. Fabien demandé à Gigio avec un fouet du front déjà Pioli la patience a manqué. D’un seul coup, il a changé les trois milieux de terrain, soulignant surtout un Çalhanoglu peu tonique.

Le révulsif fit effet. Le Milan a continué à dominer, enfermant son rival dans la région et insistant avec Rebic sur l’aile gauche. Le Croate a assisté Leao, qui a fini par être mordu aux mains de Ospina, et a exigé le Colombien dans une tête d’un coup franc. Il a également été noté Brahim, volontaire, mais ils ont tous frappé un rocher appelé Kalidou koulibaly.

Les «rossoneri» prolongèrent leur siège jusqu’au coup de sifflet final, de plus en plus anxieux. Ils ont protesté contre une sanction rejetée par le VAR Oui Rebic a fini par être expulsé pour ses paroles à l’arbitre. La frustration d’un Milan auquel le titre s’échappe.