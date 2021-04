Résumé et objectifs de Milan

04/03/2021 à 14:39 CEST

X. Serrano

le Milan de Pioli c’est une diapositive. Avant le ‘Samp’ (1-1), le dernier échantillon. Hauge égalé en 87 ‘le but initial de Quagliarella et les ‘rossoneri’, inoffensifs malgré le fait de jouer avec un autre de 59 ‘, sont tombés sur le bâton en remise. Le dernier faux pas d’une équipe qui a ajouté 11 des 24 derniers points possibles. Déjà perdu le ‘Scudetto’, le Des champions, un objectif indispensable dans un été où Donnarumma, Ibra et Çalhanoglu ils terminent le contrat.

MILLE

SAM

Milan

Donnarumma; Saelemaekers (Kalulu, 46 ‘), Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (Tonali, 60 ‘), Kessie; Castillejo (Hauge, 74 ‘), Çalhanoglu, Krunic (Rebic, 60’); Ibrahimovic.

Sampdoria

Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello (Yoshida, 90 ‘); Candreva (Leris, 90 ‘), Thorsby, Silva, Damsgaard (Verre, 90’); Quagliarella (Keita Baldé, 84 ‘) et Gabbiadini (Askildsen, 63’).

Buts

0-1 M. 57 Quagliarella. 1-1 M. 87 Hauge.

Arbitre

Marco Piccinini. TA: Saelemaekers (45 ‘), Bennacer (50’) / Colley (32 ‘), Thorsby (39’), Candreva (73 ‘). TR: Silva (2A, 45 + 1 ‘et 59’).

Incidents

Match joué à huis clos à San Siro correspondant à la 29e journée de Serie A.

Les matchs post-arrêt ont toujours un degré supplémentaire d’imprévisibilité. La dynamique change, certains se reposent et d’autres s’usent. Peut-être conditionné par ce facteur, le Milan-Samporia Il n’a pas démarré selon le script attendu. Envoyé ceux de Ranieri, bien mieux planté sur le terrain et au plan bien étudié. Dans ceux de Pioli, par contre, très peu de lumières.

L’équipe génoise est devenue forte dans la médullaire, forçant une avalanche de pertes et punissant en vitesse. C’est celui de Ranieri une équipe très verticale, conçue pour frapper sur les ailes. Il a montré, surtout, la voie de gauche de Augello et Daamsgard. Le Danois a de nouveau démontré avec ses conductions pourquoi il est l’une des révélations du cours dans le Une série.

La ‘Samp‘a marché sur la zone bientôt et a été encouragé, au désespoir de Donnarumma. Le géant de Catellammare di Stabia a soutenu le mauvais départ de son équipe par des réflexions. D’abord, il a giflé un tir pompé de Gabbiadini, puis a arrêté un tir apprivoisé de Augello et, à la meilleure occasion de la première mi-temps, il a volé pour repousser une tête de Thorsby.

Après une demi-heure, le Milan Il a fait un pas en avant, ne capturant jamais vraiment sa domination par moments. Pas de vente aux enchères entre les trois costumes à la mi-temps. La ‘Samp‘il était fixe, solide sur tous les flancs, ce qui trahissait le manque de ressources offensives du côté’ rossonero ‘. Tout était basé sur l’envoi de balles hautes à Ibra ou cherchez Le O en bande. Le Suédois a été vu très seul sans Leao ou Rebic derrière. Et le Français, en statique et sans espaces, ne pouvait pas exploiter sa puissance. Trop prévisible.

Le duel est revenu de la fête avec une épaisseur intacte, jusqu’à une erreur monumentale de Le O débouché. Le Gaulois remit le cuir à Quagliarella, qu’il a vu avant Donnarumma et la balle l’a piqué en premier. L’attaquant incombustible ne sait pas comment marquer de vilains buts. Le cadeau « rossonero » a été immédiatement égalé par la peinture « blucerchiati », et Adrien Silva il a vu le deuxième jaune dans un tacle évitable et intempestif.

Au Milan Il a eu 20 minutes de supériorité pour revenir, mais il a continué à montrer les mêmes lacunes. Juste l’entrée de Rebic il a fourni de l’énergie et des crocs. Cependant, l’équipe «rossonero» n’a pas abandonné et le match nul s’est opposé dans le dernier souffle. Zlatan assisté, Hauge il a coupé le gardien de but et a ajusté son tir au poteau. Boosté par 1-1, le Milan pourrait prendre le triomphe dans l’arreón finale. Audero sauvé un coup de fouet de Çalhanolgu et Kessie s’est écrasé avec le bâton. Ils se sont réveillés trop tard.