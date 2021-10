Résumé et objectifs de Mirandés

21/10/2021 à 23:28 CEST

L’étape la plus importante est franchie. Gérone a remporté aujourd’hui une victoire vitale à Anduva (1-2) pour refaire surface, même si cela ne veut pas dire qu’il sort de la relégation ou qu’il continue encore à souffrir plus que nécessaire. Bien entendu, ceux de Michel Sanchez ils ont laissé derrière eux les problèmes qui les ont enfoncés dans la zone basse du classement.

Les rojiblancos se sont déjà battus. Tant de Nahuel Bustos et Bon Santi en première mi-temps, ils ont permis d’ajouter les trois points et de mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives. L’attaquant prêté par Manchester City a même annulé un but pour un hors-jeu au millimètre. Le joueur de Bàscara, Roger Brugué, a déclenché le doute dans la dernière ligne droite avec un but qui était sur le point de gâcher la fête s’il n’y avait pas eu les mains de chameau qui a invalidé le lien de ceux de Lolo escobar.

Après l’amélioration considérable de l’équipe malgré la défaite contre Huesca, Michel il a gardé le onze avec la défense de trois centraux. Il a coûté à Gérone d’entrer en jeu, gêné par l’équipe locale mais sans danger. Un but refusé à Bustes hors-jeu, c’est devenu le tournant dont les habitants de Gérone avaient besoin.

Et c’est qu’en trois minutes les deux buts de l’Argentin arriveraient et Bon Santi (min. 25 et 28) qui servirait à remporter la victoire. Les rojiblancos ont dominé jusqu’aux dernières minutes, quand Brugué il a sonné l’alarme en rappelant les distances en 80. De plus, le VAR a annulé un but des mains à Mirandés qui aurait signifié le match nul. Gérone respire enfin.