Résumé et objectifs de Mönchengladbach

25/09/2021 à 21:03 CEST

.

Les Borussia Dortmund, avec les pertes de Marco Reus et Erling Haaland, est tombé 1-0 contre le Borussia Mönchengladbach dans un engagement dans lequel il a dû jouer toute la seconde mi-temps avec dix hommes en raison de l’expulsion de Mahmoud Dahoud. Le seul but du match a été marqué Denis Zakaria à la 36e minute. Avec la défaite, Dortmund est tombé à quatrième place, avec quatre points de moins que le Bayern, qui est un leader.

LUN

DOR

Borussia Mönchengladbach

Sommer ; Elvedi, Ginter, Jantschke ; Scally Sakaria, Koné (Kramer, 73′), Netz (Loup, 70′) ; Hofmann (Bénès, 83′), Stindl ; Piston.

Borussia Dortmund

Kobel ; Pongracic (Hazard, 46′), Hummels, Akanji ; Meunier (Loup, 82′), Bellingham, Witsel, Dahoud, Guerreiro (Schulz, 82′) ; Moukoko (Knauff, 57′), Malen (Reinier, 82′).

Arbitre

Deniz Aytekin. TA : Zakaria (17′), Stindl (33′), Netz/47′), Kone (59′)/Dahoud (10′), Pongracic (35′), Dahoud (40′), Bellingham (85′).

Le jeu est vite devenu une sorte de pulsation au centre du terrain entre les deux équipes avec de nombreuses frictions et de nombreuses fautes, peu d’ordre dans le jeu d’attaque et peu d’arrivées dans la surface. Les Gladbach il a commencé à prendre l’avantage en remportant les deuxièmes balles et avec une plus grande précision au départ.

Au début le Dortmund avait deux bonnes approximations. Un bon débordement sur l’aile droite à la 6e minute de Jude Bellingham qui, cependant, a échoué au centre et n’a pas trouvé Moukoko, qui était en bonne position de tir. Au 7e un but de Tapis Hummels a été annulé pour hors-jeu clair après une faute commise par Guerreiro.

Après le Gladbach il commença à s’imposer, sans beaucoup d’ordre mais avec insistance. Et à la 36e minute Denis Zakaria a ouvert le score d’un tir à l’intérieur de la surface. Le jeu avant le but était un résumé de la façon dont le jeu se développait. Tout d’abord, un centre de Lars Stindl la zone a été nettoyée par Guerreiro. Puis la balle est tombée Zakaria, qui a essayé un mur avec Mathias Ginter et atteint la vente aux enchères après que la balle lui soit revenue après avoir touché un pied de Bellingham.

Le deuxième coup pour lui Dortmund arrivé à la 40e minute lorsqu’il s’est retrouvé avec dix hommes par expulsion de Mahmoud Dahoud pour le double jaune. Dans la deuxième partie le Dortmund il a choisi de changer de schéma après avoir débuté par une défense de trois centraux. Pongraci, l’un d’eux, est parti pour céder la place à Thorgan danger.

Ceci, ajouté à l’infériorité numérique, a changé la dynamique du parti. Les Dortmund commencé à trouver plus d’espaces pour attaquer mais aussi à donner plus de liberté aux Gladbach, qui a été pendant la majeure partie du second semestre plus proche du troisième que ceux de Rose de la cravate, bien que dans le temps supplémentaire Risquer Il a réussi à marquer de la tête, mais a envoyé le ballon au-dessus du but.