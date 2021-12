Résumé et objectifs de Naples

04/12/21 à 22:44 CET

Francesc Ripoll

Naples – L’Atalanta a présenté un spectacle de football digne du nom du stade. Le ‘Dea’ a attaqué Diego Armando Maradona dans une ode au football où ceux de Bergame, avec leur football attrayant et arrivant avec tant de monde dans la région, ont rendu la ligue encore plus piquante. Milan est leader et il y a quatre points entre le premier et le quatrième.

SIESTE

À

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit ; Mário Rui, Lobotka (Demme, 56′), Zielinski; Lozano (Petagna, 67′), Mertens (Ounas, 67′), Elmas.

Atalante

Musso; Toloi, Demiral, Palomino ; Zappacosta (Hateboer, 46′), De Roon, Freuler, Maehle (Djimsiti, 83′) ; Pessina (Ilicic, 56′), Malinovskyi (Pasalic, 73′) ; Zapata (Muriel, 82′).

Buts

0-1 M.6 Marinovskyi. 1-1 M.40 Zielinski. 2-1 M.47 Mertens. 2-2 M.66 Demiral. 2-3 M.71 Freuler.

Arbitre

Maurizio Mariani. TA : Rrahmani (58′), Malcuit (64′) / Malinovsky (17′), Pasalic (82′), Djimsiti (87′).

Incidents

Match joué à Diego Armando Maradona.

Il a commencé la ‘Dea’ avec toute une déclaration d’intention. Atalante n’a pas compris le trac, et très vite a débouché le marqueur. Zapata a merveilleusement choyé le ballon et l’a donné à Marinovskyi, qui a pris son pied gauche pour une promenade et a tiré sur Ospina.

Il a remarqué et de quelle manière les absences dues aux blessures de Naples. Sans certains de ses piliers dans le onze, la peinture de Spalleti a subi une épreuve. Le groupe de Bergame arrivait encore et encore, brouillant les Parthénopéens, perdus et en manque d’idées. Mais pratiquement sans savoir comment, Lozano a eu deux occasions nettes et la troisième, cette fois grâce à Zielinski, il a gagné. Il a poursuivi un ballon dans la surface et a égalisé le match avec un pied gauche puissant au bord de la pause.

Le but a stimulé Napoli, qui a profité de l’élan du match nul pour braquer les projecteurs dès le début de la seconde mi-temps. Mertens a été laissé complètement seul contre Musso et n’a pas pardonné, le battant d’un tir bas.

Dans cette situation, Atalanta est revenue prendre les rênes de la réunion. S’il les avait jamais perdus. Avec son football attrayant et offensif, il a enfermé celui de Spalletti et d’abord le bois, puis Ospina ont privé le but de Zapata. Pourtant, les visiteurs sont restés fidèles à leur football offensif et la récompense ne s’est pas fait attendre. Demiral remettait les tables et Freuler, de l’avant, signait la rentrée.